Православные миссионеры не должны впадать в крайности

Председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир ЛЕЙГОДА считает, что миссионерские инициативы Церкви необходимы, однако в них не должно быть крайностей.

Таким образом он ответил на вопрос газеты «Комсомольская правда» в Екатеринбурге о том, как он относится «к сегодняшним спортивным инициативам православия, которые носят светский характер», например, к православному марафону или минифутболу среди благочиний.

«Крайностей быть не должно. В спорте, конечно же, нет ничего плохого, в футболе, хоккее, скаутских походах. Нет ничего запретного в таких инициативах. Они призваны продемонстрировать, что в Церкви служат и живут не упавшие с Луны гуманоиды, которые как-то по-другому и странно видят окружающий мир, а люди, которые могут и в футбол поиграть», – считает В.ЛЕЙГОДА.

Вместе с тем, председатель Синодального информационного отдела предостерег и от другой крайности. По его убеждению, «самой большой ошибкой миссионеров будет посыл: “Мы такие же, как вы”».

«Написать о том, что священники играют в футбол, конечно, проще и, как говорят студенты, “прикольнее”, – отметил В.ЛЕЙГОДА. – Но не означает ли это, что мы вместо одного стереотипа работаем на появление другого: мол, “раньше я думал, что священники такие странные – ходят в черном, молчат, не улыбаются, а теперь увидел, что они просто такие же как все люди – в футбол гоняют”».

«Футбол, борьба, походы – это нормально и это может быть в жизни верующих. Но суть христианства, конечно, совсем в ином. Человек, приходя в Церковь, становится другим… Церковь, это про другое, про преодоление одиночества, про любовь, про жертвенность», — подытожил представитель РПЦ.

Рravoslavie.ru