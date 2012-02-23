РПЦ собрала для нуждающихся Греции почти 900 тыс. рублей

Начался сбор пожертвований в помощь нуждающимся Греции. За 2 дня сбора на счет Синодального отдела по благотворительности и социальному служению, который координирует сбор, поступило 884 тысячи 26 рублей, сообщает ПРАВМИР со ссылкой на Диакония.ru.

«Ситуация в Греции ухудшается. За последние месяцы число бездомных увеличилось на 25%, – рассказывает Константинос ВАССИЛАКОС, глава департамента финансов и операций организации «Миссия», осуществляющей социальное служение Афинской Архиепископии. – На прошлой неделе прошли демонстрации, переходившие в столкновения манифестантов с полицией, вся страна охвачена забастовками».

Элладская Православная церковь проводит общенациональную кампанию по сбору средств и продуктов для нуждающихся. По словам г-на ВАССИЛАКОСА, каждый день в Греции церковью распределяется около 100 тысяч порций еды, тогда как общая потребность оценивается в 300 тысячах порций. Элладская Православная церковь старается увеличить объемы помощи, однако собственных средств ей на это не достает.