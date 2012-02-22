На Буковине горела деревянная церковь

В с. Коболчин Сокирянского района Черновицкой области произошел пожар в Свято-Николаевской церкви, принадлежащей УПЦ Московского патриархата.

Как сообщает Отдел связей со СМИ и работе с общественностью УМЧС в Черновицкой области, в ликвидацию пожара были вовлечены бойцы двух отделений государственной пожарной части из райцентра Сокиряны, одного отделения из пожарно-спасательного подразделения г. Новоднестровска и работников местных пожарных команд из сел Сербичаны и Романкивцы – всего 5 единиц техники и 15 спасателей.

Кровля церкви и ее купол были деревянными, поэтому огонь быстро распространялся. Благодаря профессиональным действиям спасателей, пожар удалось быстро локализовать, тем самым спася от огня здание церкви. Пламенем был уничтожен деревянный купол, иконостас и кровля церкви.

Причину пожара и сумму ущерба, нанесенного огнем, устанавливают специалисты.