Украина передаст в дар Киргизии Почаевскую икону

В столицу Киргизии сегодня самолетом будет доставлена чудотворная Почаевская икона Божией Матери.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Бишкекскую и Киргизскую епархию, икона предоставлена в дар Украиной.

"Икона будет доставлена в бишкекский аэропорт Манас, откуда крестным ходом она будет перемещена в Воскресенский собор - центральный православный храм киргизской столицы", - уточнили в епархии, напомнив о том, что христиане традиционно встречали чудотворные иконы крестным ходом.

Между тем, от Воскресенского собора, который находится в центральной части Бишкека, воздушные ворота киргизской столицы разделяют около 30 км. Поэтому для желающих принять участие в молебне, который состоится прямо в аэропорту, организована бесплатная доставка автобусами из столицы.

Почаевская икона Божией Матери около 400 лет хранится в Успенской Почаевской лавре, где перед ней ежедневно читается акафист. За несколько веков было зафиксировано свыше полутысячи чудотворений, совершенных иконой. Православные верующие в Украине, Сербии, Болгарии и ряде других стран считают эту икону святыней.

По легенде, в 1340 году в районе нынешней Почаевской лавры поселились два инока. Однажды один из них после молитвы увидел Богородицу, после чего вместе со своими собратьями начал прославлять Бога и Пречистую Матерь. На месте, где стояла Богородица, остался отпечаток ее правой стопы. Этот отпечаток сохранился до сих пор, и он всегда заполнен водой, которая попадает туда прямо из камня. И хотя многочисленные паломники постоянно наполняют сосуды этой водой, ее количество не убывает.

Что касается появления Почаевской иконы Божьей Матери, то, по одной из версий, проезжавший в этих местах митрополит Неофит пожаловал ее местной дворянке Анне Гойской в 1559 году. Вскоре после этого жители стали замечать, что от иконы исходит сияние. Вскоре владелица иконы передала ее поселившимся здесь инокам. Позже в этом районе была выстроена церковь в честь Успения Божией Матери, став частью монастырского комплекса.

Почаевская икона Божией Матери относится к типу "умиление" с поясным изображением Богородицы, которая на правой руке держит младенца Иисуса, а в левой – плат, прикрывающий ноги и спину Христа. На иконе видны изображения святых, а также надписи на греческом языке.

ИТАР-ТАСС