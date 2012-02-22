В РПЦ не удивились акции феминисток в храме

Скандальная российская феминистическая панк-группа Pussy Riot

ворвалась в храм Христа Спасителя в центре Москвы и устроила танцы на амвоне перед иконостасом.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества РПЦ протоиерей Всеволод ЧАПЛИН сказал, что ничего не знает об акции активисток Pussy Riot в храме Христа Спасителя, но заявил, что ничего нового он в подобных акциях не видит. Об этом он сказал в интервью российскому телеканалу "Дождь".

"Об этом узнаю впервые от вас, но могу сказать, что ничего нового в этом нет. Две тысячи лет наш храм осаждают. Несчастные люди", - отметил ЧАПЛИН.

В свою очередь известный православный публицист, диакон Андрей КУРАЕВ написал в своем Livejournal, что он не осуждает участников акции в храме Христа Спасителя за их "безобразие", поскольку сейчас идет неделя Масленицы.

"Масленица на дворе. Время скоморошества и оборотней... Во времена Петра Великого такого рода выходки в такие дни были в порядке вещей...", - написал КУРАЕВ.

Он также отметил, что если бы был ключарем этого храма, "накормил бы девушек блинами, выдал по чаше медовухи и пригласил зайти снова на Чин Прощения". "А если бы я был мирянином-старостой, то на прощание еще бы и ущипнул их немного... По-отечески. Для вразумления", - добавил диакон.

TCH.ua