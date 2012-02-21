Синод УПЦ отстранил от должности архиепископа Александра (Драбинко)

Епископы УПЦ на Священном Синоде от 21 февраля рассмотрели деятельность владыки Александра (Драбинко), архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского, викария Киевской Митрополии, председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, постоянного члена Священного Синода Украинской Православной Церкви.

В журнале № 23 Синода сказано: «Члены Священного Синода Украинской Православной Церкви с благодарностью Богу констатируют, что Господь постепенно восстанавливает силы Его Блаженства, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира после тяжелой болезни и призывает верующих Украинской Православной Церкви и впредь сугубо молиться, чтобы врач душ и телес воскресил Его Блаженство с одра болезни "цела и всесовершенного».

"Вместе с тем члены Священного Синода УПЦ вынуждены обратить внимание на смуту, которую вносит в жизнь Украинской Православной Церкви деятельность Преосвященного Алесандр (Драбинко), архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского, викария Киевской Митрополии, председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, постоянного члена Священного Синода Украинской Православной Церкви, личного секретаря Предстоятеля УПЦ. Его деструктивные действия и недостойное поведение, интриганство и образ жизни сеют смуту и подозрение среди епископата и духовенства, порождают большое искушение среди верующих", - говорится в журналах Священного Синода УПЦ.

"Пользуясь должностью секретаря Предстоятеля УПЦ, постоянного члена Священного Синода Украинской Православной Церкви и главы ОВЦС УПЦ он позволяет себе в эфире светских общенациональных средств массовой информации, которые и без того относятся к нашей Церкви с необоснованным предубеждением, открыто выступать с критикой решений Высшей Церковной власти, искусственно противопоставляя Священный Синод Украинской Православной Церкви ее Предстоятелю, что является клеветой на соборный разум Церкви и хулой на Духа Святого. Он позволяет недвусмысленно порочить своих собратьев-архипастырей, членов Священного Синода УПЦ, организует публикацию в антицерковных СМИ строго конфеденциальных церковных документов, предназначенных для ознакомления исключительно членам Священного Синода.

Многочисленные попытки братского вразумления со стороны членов Священного Синода УПЦ и собратьев-архиереев не имели должного результата", - сообщается в журналах Священного Синода.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить Преосвященного Александра (Драбинко), архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского, викария Киевской Митрополии от должности председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви и с поста главного редактора официального сайта Украинской Православной Церкви.

2. Вывести Преосвященного Александра (Драбинко), архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского, викария Киевской Митрополии из состава постоянных членов Священного Синода Украинской Православной Церкви.

3. Председателем Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви назначить Преосвященного Антония, архиепископа Бориспольского, викария Киевской Митрополии, Ректора КДА и С.

4. Главным редактором официального сайта Украинской Православной Церкви назначить протоиерея Георгия Коваленко с подчинением его деятельности Управляющему делами УПЦ».

Синод также благословил открытие в г.Ждановка Донецкой области Свято-Успенского скита женского монастыря в честь Касперовской иконы Божьей Матери Донецкой епархии и Свято-Покровского мужского монастыря в с.Ворочево (урочище «Калинкув Горб») Перечинского района Закарпатской области.

В заседании приняли участие: митрополит Луганский и Алчевский Иоанникий, митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, митрополит Черкасский и Каневский Софроний, архиепископ Хустский и Виноградовский Марк, архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан, архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, архиепископ Черниговский и Новгород-Северский Амвросий, епископ Бердянский и Приморский Елисей, епископ Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

Журналы Синода обнародовал официальный сайт УПЦ.

Как сообщалось в СМИ, 17 февраля Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир обратился с письмом к членам Синода УПЦ. В нем он отменил заседание Священного Синода УПЦ, назначеного на 21 февраля 2012 митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом.

«Созыв Священного Синода УПЦ, согласно п. 3 раздела IV Устава об управлении УПЦ, относится исключительно к компетенции Предстоятеля Украинской Православной Церкви (Местоблюстителя)», – говорится в письме первоиерарха УПЦ .... Назначенное на 21 февраля этого года заседании Священного Синода УПЦ противоречит в данный момент Уставу об управлении УПЦ и нецелесообразно, что и побудило нас принять решение о его отмене. О времени и месте проведения следующего заседания Синода Мы проинформируем дополнительно», – сказано в письме, которое подписал Митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель Украинской Православной Церкви Владимир.

РИСУ