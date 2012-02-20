Главе УПЦ передали частицу мощей Иоанна Милостивого

Сегодня митрополита Киевского и всея Украины Владимира посетил в больнице архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор, сообщает официальный сайт УПЦ.

В частности, архиепископ Феодор передал Блаженнейшему Владыке частицу мощей святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского († 620), что в октябре прошлого года были переданы Украинской Православной Церкви общиной римско-католического собора святого Мартина в Братиславе.

Также Высокопреосвященнейший владыка доложил Его Блаженству о состоянии дел во вверенной ему епархии и пожелал предстоятелю скорейшего выздоровления.