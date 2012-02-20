Начал работу сайт информационного отдела РПЦ

20 февраля 2012 года начал работу официальный сайт Синодального информационного отдела Московского Патриархата.

На сайте, расположенном по адресуwww.sinfo-mp.ru можно узнать о структуре и направлениях деятельности Отдела, получить информацию о грифе, выдаваемом православным печатным СМИ, посмотреть фоторепортажи с мероприятий, организованных Отделом, а также видеозаписи событий с участием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В основном разделе «Журналистам», адресованном представителям СМИ, опубликованы списки епархий и синодальных учреждений Русской Православной Церкви, словарь церковных терминов и формы обращения к духовенству. В ближайшее время в разделе будет размещена информация о Патриархах, Поместных Церквах, двунадесятых праздниках. Также раздел будет содержать перечень наиболее часто встречающихся в СМИ ошибок, связанных с церковной терминологией, и варианты правильного использования тех или иных терминов и названий. Раздел будет постоянно пополняться.

В рамках специального проекта «Актуальное интервью» посетители сайта смогут задавать вопросы руководителям синодальных учреждений. С 20 по 26 февраля все желающие могут присылать свои вопросы для председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона.

Синодальный информационный отдел Русской Православной Церкви учрежден решением Священного Синода от 31 марта 2009 года ввиду необходимости дальнейшего развития информационной деятельности Московского Патриархата. Председателем Отдела был назначен профессор МГИМО, главный редактор журнала «Фома» В.Р. ЛЕГОЙДА.

Основной задачей Синодального информационного отдела является формирование единой информационной политики Русской Православной Церкви, координация работы информационных подразделений епархий и синодальных учреждений, а также взаимодействие с православными и светскими СМИ. В ведении Отдела находится организация и проведение фестиваля православных СМИ «Вера и слово».

Патриархия.ru