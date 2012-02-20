Протоиерей Чаплин: Масленица - время не для обжорства

Масленичная неделя - время не для обжорства и пьянства, а для подготовки души к Великому посту, напомнил в интервью РИА Новости глава синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию церкви и общества протоиерей Всеволод ЧАПЛИН.

Понедельник - первый день Масленицы, которая в этом году продлится до 26 февраля.

Это время нужно посвятить "попыткам заглянуть в собственную душу и жизнь", - заявил протоиерей.

Пост, следующий за Масленицей, - это, по его словам, "настоящая русская весна".

"Надеюсь, что русская весна будет выгодно отличаться от арабской весны", - пошутил В. ЧАПЛИН.

ВВС