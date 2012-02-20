Глава УПЦ встретился с нунцием Папы Римского
04:51, 20 февраля 2012Православие
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Пожелал гостю успехов в трудах
Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир 18 февраля принял Апостольского нунция в Украине архиепископа Томаса Эдварда ГАЛЛИКСОНА, в больнице, где он в настоящее время проходит реабилитацию, информирует официальный сайт УПЦ.
Архиепископа Томаса Эдварда ГАЛЛИКСОНА сопровождал секретарь Апостольской нунциатуры в Украине преподобный отец Вячеслав ТУМИР.
Во время встречи Его Блаженство пожелал высокому гостю успехов в трудах. После встречи стороны обменялись памятными подарками.
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