Глава УПЦ встретился с нунцием Папы Римского

04:51, 20 февраля 2012
Православие
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Пожелал гостю успехов в трудах

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир 18 февраля принял Апостольского нунция в Украине архиепископа Томаса Эдварда ГАЛЛИКСОНА, в больнице, где он в настоящее время проходит реабилитацию, информирует официальный сайт УПЦ.

Архиепископа Томаса Эдварда ГАЛЛИКСОНА сопровождал секретарь Апостольской нунциатуры в Украине преподобный отец Вячеслав ТУМИР.

Во время встречи Его Блаженство пожелал высокому гостю успехов в трудах. После встречи стороны обменялись памятными подарками.

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