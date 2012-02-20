Глава УПЦ встретился с нунцием Папы Римского

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир 18 февраля принял Апостольского нунция в Украине архиепископа Томаса Эдварда ГАЛЛИКСОНА, в больнице, где он в настоящее время проходит реабилитацию, информирует официальный сайт УПЦ.

Архиепископа Томаса Эдварда ГАЛЛИКСОНА сопровождал секретарь Апостольской нунциатуры в Украине преподобный отец Вячеслав ТУМИР.

Во время встречи Его Блаженство пожелал высокому гостю успехов в трудах. После встречи стороны обменялись памятными подарками.