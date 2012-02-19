Митрополит Киевский Владимир встретился с иерархами УПЦ

Вчера митрополит Киевский и всея Украины Владимир провел ряд встреч в больнице, где в настоящее время он проходит курс реабилитации, сообщает Патриархия.ru.

Во время визита епископ Владимир-Волынский и Ковельский Владимир рассказал Его Блаженству о состоянии дел во Владимир-Волынской епархии и пожелал Блаженнейшему владыке скорейшего выздоровления.

Митрополит Владимир благословил торжественно отметить в мае текущего года 1020-летие основания Владимир-Волынской епархии.

Блаженнейшего владыку посетили ректор Ужгородской украинской богословской академии имени свв. Кирилла и Мефодия архимандрит Виктор (БЕДЬ) и проректор архимандрит Гавриил (КРИЗИНА). Отец Виктор передал Его Блаженству первый экземпляр нового факсимильного издания Пересопницкого Евангелия.

Блаженнейший митрополит Владимир принял также директора издательства «Дух и Литера» К. СИГОВА. Во время встречи издатель передал Его Блаженству экземпляр книги священника Анатолия ЖУРАКОВСКОГО «Мы спасаемся Его жизнью», которая была издана по благословению Его Блаженства в начале 2012 года.

Епископ Броварской Феодосий в ходе своего визита рассказал Блаженнейшему владыке о положении дел в викариатстве, диалоге с представителями государственной власти, а также о запланированной на этот год реставрации киевского Воскресенского храма — памятника жертвам войны в Афганистане.

Блаженнейший митрополит Владимир поблагодарил епископа Феодосия и отцов благочинных за их труды, дал совет по устройству церковной жизни и произнес слова назидания накануне Великого поста.

ПРАВМИР

