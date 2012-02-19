РПЦ против использования эмбрионов в биомедицине

Русская Православная Церковь подготовила ряд поправок в законопроект «О биомедицинских клеточных технологиях». Один из членов синодального Отдела по церковной благотворительности и социальному служению, епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон, принимавший участие в составлении поправок, так прокомментировал их необходимость:

«В нашей стране известен целый ряд патентов, предполагающих трансплантацию пластов эмбриональной ткани или суспензий некультивированных клеток, непосредственно полученных от абортированных плодов. Однако данные аморальные технологии остаются вне сферы действия законопроекта». В предложенных поправках говорится не только о запрете на популярную процедуру омоложения организма за счет убитых младенцев, но и о запрете на клонирование человека.

Для составления официального документа министру здравоохранения и социального развития Татьяне ГОЛИКОВОЙ собиралась экспертная группа из специалистов по биоэтике, биологии, ученых с кафедры эмбриологии МГУ и другие научных сотрудников, юристов, православных священников. Отрадно, что правительство в этом вопросе прислушалось к народному голосу, и ввело запрет как на клонирование, так и на использование человеческих клеток (эмбриона) при разработке биомедицинских технологий.

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