Православные празднуют Масленицу

Масленица – подготовительная неделя к Великому посту. Она посвящена примирению с ближними, прощению обид, подготовке к покаянию. Масленица – это время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями, благотворительности. Церковь призывает помнить, что ни в какое время не стоит веселиться, теряя голову и совесть.

Масленая неделя, Масленица – просторечное название Сырной седмицы – последней перед Великим постом недели. В течение Масленицы не едят мясо, но можно употреблять рыбу и молочные продукты. На масленичной неделе отменяется пост в среду и пятницу.

На Масленицу в храмах начинают совершать великопостные службы. В среду и пятницу не совершается Божественная литургия, читается великопостная молитва святого Ефрема Сирина:

Великопостная молитва святого Ефрема Сирина

«Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми! Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу твоему. Ей, Господи Царю, дай ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси вовеки веков. Аминь».

Эта молитва многократно повторяется за всеми великопостными богослужениями.

Что нельзя делать в Масленицу...

Из наставления Тихона Задонского: «…Кто проводит Масленицу в бесчинствах, тот показывает себя недостойным самого имени христианина».

А вот слова зам. председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Всеволода Чаплина: «Конечно, Масленица – это время, когда по традиции люди ходят в гости, общаются за трапезой. Но не стоит разрушать себя пьянством или опасными играми ни в какое время, тем более в эту покаянную неделю, подготавливающую человека к Великому посту», – подчеркнул он в интервью РИА «Новости».

…и что нужно делать

Основное блюдо на Масленицу – блины, которые пекут каждый день с понедельника, но особенно много – с четверга по воскресенье (широкая Масленица). Еда на Масленицу становится самой важной формой жизни. Вот почему в народе говорили, что в это время надо есть столько раз, сколько собака махнет хвостом или сколько раз прокаркает ворона. В отличие от многих других праздников, на Масленицу не только чревоугодничают дома, в семье, но и часто ходят в гости и приглашают гостей к себе.

Прощеное воскресенье

Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется церковью Неделей сыропустной (именно в этот день заканчивается употребление в пищу молочных продуктов), или Прощеным воскресеньем. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.

В Прощеное воскресенье принято просить прощения у всех родных и знакомых, на что обычно отвечают: «Бог простит!»

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