Митрополит Владимир совершил литургию во Вселенскую поминальную субботу

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию 18 февраля во Вселенскую поминальную субботу, в больнице, где проходит реабилитацию. Блаженнейшему владыке сослужили архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр и епископ Городницкий Александр. За богослужением молились председатель КГГА Александр Попов, народные депутаты Украины, генеральный директор Киево-Печерского историко-культурного заповедника Виктория Лесничая и персонал больницы. Видео

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