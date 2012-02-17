Сегодня у православных Вселенская родительская суббота

В православном календаре есть особые дни для всецерковного поминовения усопших. Эти дни называются родительскими субботами, они были установлены в первом тысячелетии. Сегодня отмечается Вселенская родительская мясопустная суббота.

В году несколько родительских суббот: субботы перед мясопустной неделей и перед праздником Троицы (Пятидесятницы) — их называют Вселенскими родительскими субботами.

Посвящая Неделю мясопустную преднапоминанию последнего Страшного суда Христова, Церковь установила ходатайствовать не только за живых членов, но и "за всех, от века умерших, во благочестии поживших, всех родов, званий и состояний, особенно же за скончавшихся внезапной смертью".

«Святые отцы узаконили совершать поминовение о всех умерших, так как некоторые умирают неестественной смертью, например: во время странствования по морям, в непроходимых горах, в ущельях и пропастях; случается, гибнут от голода, на пожарах, на войне, замерзают. И кто перечислит все роды и виды нечаянной и никем не ожидаемой смерти? И все таковые лишаются узаконенного псалмопения и заупокойных молитв.

Вот почему святые отцы установили, основываясь на апостольском учении, совершать это общее, вселенское, поминовение, чтобы никто, — когда бы, где бы и как бы ни окончил земную жизнь, — не лишился молитв Церкви».

Торжественное всецерковное поминовение усопших в эту субботу приносит великую пользу и помощь умершим и вместе с тем служит выражением полноты церковной жизни.

