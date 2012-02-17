В РПЦ считают глобальный военный конфликт вполне вероятным

Нынешние противоречия в мире рано или поздно способны вылиться в глобальную войну, считает глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.

«Сегодня в мире происходит много процессов, в которых Россия должна играть гораздо более активную роль, потому что накопившиеся в мире экономические и социальные противоречия настолько сильны, что они просто не могут не прорваться серьезными военными действиями», — заявил он в интервью издательскому дому «Свободная пресса», сообщает Интерфакс-Религия.

Для того, чтобы эти действия велись «не на нашей территории, а желательно и не вблизи от наших границ, нам сейчас нужно держать армию очень боеспособной и принимать участие в разруливании всех чреватых войной ситуаций в мире: это касается Ближнего Востока, Центральной Азии, где также очень неспокойно сегодня», — считает священник.

«Нам не избежать, скорее всего, большой войны», — добавил он.

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