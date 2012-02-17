В Москве будет заложен храм в честь святого Патриарха Ермогена

16 февраля в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя состоялось еженедельное рабочее совещание, посвященное возведению храмов в спальных районах столицы.

В заседании, которое возглавил куратор Программы-200 от Правительства Москвы В.И Ресин, приняли участие первый заместитель председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата иеромонах Никодим (Колесников), духовенство, представители всех префектур Москвы, строительных и проектных организаций, инвесторов.

В ходе заседания иеромонах Никодим сообщил, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил заложить 3 марта камень в основание храма в честь священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея России, чудотворца, 400-летие со дня мученической кончины которого отмечается в 2012 году. На данный момент рассматриваются два возможных участка для будущего строительства, сообщает пресс-служба Фонда поддержки строительства храмов г. Москвы.

В.И. Ресин поддержал предложение известного путешественника, художника и писателя иерея Феодора Конюхова о возведении новой церкви в Южном Бутово. Отец Феодор предложил освятить будущий храм в честь святого праведного воина Феодора Ушакова. Место для храма выбрано неслучайно: в непосредственной близости расположены бульвар Адмирала Ушакова и одноименная строящаяся станция метро.

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