В Донецке прошла конференция «Православная терапия»

В Медико-психологическом центре Донецка состоялась конференция «Православная терапия».

Как сообщил директор Центра Михаил БЕРО, участие в ней приняли ведущие специалисты психотерапии и медицинской психологии, а также представители духовенства Донецкой и Мариупольской епархий.

«Церковь никогда не была безразлична к духовному и физическому здоровью своих прихожан, – сказал Михаил БЕРО. – Поэтому Медико-психологический центр Донецка всегда уделял большое внимание духовной составляющей психиатрии, психологии и психотерапии. Врачи и духовники тут и впредь будут работать в тесном тандеме», - подчеркнул он.

По словам специалистов, это особенно важно при лечении последствий стрессов, конфликтов и производственных травм.

По благословлению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона,, в Центре была основана церковная община во имя святых Косьмы и Дамиана, силами пациентов и сотрудников центра устроен храм.

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