В РПЦ подготовили предложеня по законопроекту «О биомедицинских клеточных технологиях»

В Русской Православной Церкви подготовлен пакет предложений по законопроекту «О биомедицинских клеточных технологиях». Соответствующее письмо с перечнем конкретных поправок было направлено министру здравоохранения и социального развития РФ Т.А. Голиковой.

«Главная цель наших предложений — обеспечить защиту человеческой жизни как до, так и после рождения», — рассказал председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон. Он с удовлетворением отметил, что в проекте закона, подготовленном министерством, уже содержится запрет на использование современных технологий для клонирования человека, а также запрещается использовать при разработке биомедицинских технологий клетки эмбриона и плода человека.

«Предложения Церкви дополняют эти нормы», — добавил епископ Пантелеимон.

Предложения несколько месяцев разрабатывались экспертной группой, куда входили специалисты по биоэтике, православные священнослужители, юристы, биологи, в том числе с кафедры эмбриологии МГУ и других научных институтов.

В числе предложенных поправок — введение запрета на использование клеточных технологий для создания эмбриона человека; введение четкого определения эмбриона; включение в состав экспертов совета по биомедицинской этике представителей религиозных организаций. Кроме того, Синодальный отдел по социальному служению предлагает ввести запрет на использование клеток эмбриона при приготовлении суспензий некультивированных клеток и трансплантации фрагментов тканей. В настоящий момент использование таких суспензий и тканей не регулируется законопроектом.

«В России известен целый ряд патентов, предполагающих трансплантацию пластов эмбриональной ткани или суспензий некультивированных клеток, непосредственно полученных от абортированных плодов, — говорится в официальном письме министру здравоохранения и социального развития. — Однако данные аморальные технологии остаются вне сферы действия законопроекта». Между тем, такие упрощенные формы клеточной терапии могут сегодня предлагаться коммерческими клиниками для омоложения организма.

«Мы надеемся, что Минздравсоцразвития прислушается к мнению Церкви и научного сообщества. Со своей стороны, мы готовы к диалогу и совместному обсуждению каждого нашего предложения», — отметил владыка Пантелеимон.

Законопроект «О биомедицинских клеточных технологиях» был разработан Минздравсоцразвития и вынесен на общественное обсуждение. В ближайшее время он может быть внесен в Государственную Думу.

Декларация прав ребенка применяет понятие «ребенок» к человеческому существу еще до его появления на свет и в своей преамбуле указывает на то, что «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения».

В октябре 2011 года Суд Европейского Союза признал, что оплодотворенную человеческую яйцеклетку уже надо считать человеком, и запретил любые эксперименты и манипуляции с эмбриональными стволовыми клетками человека. Минздравсоцразвития РФ поддержал данное решение суда.

Патриархия

