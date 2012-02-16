Состояние Днепропетровского митрополита УПЦ стабилизировалось

Сейчас состояние владыки Иринея нормализуется. Утром 15 февраля, в праздник Сретения Господня, митрополит Ириней в клинике причастился. Днепропетровский архипастырь также поблагодарил всех за искренние и сердечные молитвы, сообщает сайт епархии.

В настоящее время митрополит Ириней находится под наблюдением докторов областной клинической больницы им. И.И. Мечникова и чувствует себя нормально. Прогнозы лечащих врачей относительно здоровья владыки оптимистичные, в состоянии его здоровья прослеживается положительная динамика. Архипастырь в полном сознании, давление стабилизировалось, владыка разговаривает, принимает посетителей.

По рекомендации врачей митрополиту сейчас необходим полный покой.