Состояние Днепропетровского митрополита УПЦ стабилизировалось
17:32, 16 февраля 2012Православие
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Вчера причастился
Сейчас состояние владыки Иринея нормализуется. Утром 15 февраля, в праздник Сретения Господня, митрополит Ириней в клинике причастился. Днепропетровский архипастырь также поблагодарил всех за искренние и сердечные молитвы, сообщает сайт епархии.
В настоящее время митрополит Ириней находится под наблюдением докторов областной клинической больницы им. И.И. Мечникова и чувствует себя нормально. Прогнозы лечащих врачей относительно здоровья владыки оптимистичные, в состоянии его здоровья прослеживается положительная динамика. Архипастырь в полном сознании, давление стабилизировалось, владыка разговаривает, принимает посетителей.
По рекомендации врачей митрополиту сейчас необходим полный покой.
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