Патриарх Кирилл собирает воедино все земли Святой Руси

Патриарх РПЦ Кирилл выполняет одну из важнейших задач Церкви - собирает воедино все земли Святой Руси.

Такой тезис озвучил митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) 8 февраля в официальной патриаршей резиденции в Даниловом монастыре на встрече кандидата в президенты России Владимира Путина с руководителями традиционных религиозных общин РФ.

«Сегодня одной из основных задач нашей Церкви является то, что Святейший Патриарх называет «собиранием Святой Руси». Неслучайно Святейший Патриарх столько внимания уделяет поездкам в Украину и другие страны ближнего зарубежья», - цитирует слова митрополита официальный сайт Отдела внешних церковных связей РПЦ.

Продолжая мысль о «собирании» земель, митрополит Иларион в этом контексте вспомнил действующего премьер-министра Путина. Церковный деятель поблагодарил политика за внимание, которое тот уделяет жизни российских соотечественников за рубежом, в том числе деятельности зарубежных приходов РПЦ. Митрополит также отметил, что Владимир Путин немало делает и для того, чтобы остановить центробежные силы на постсоветском пространстве.

«Вы со своей стороны очень много делаете для того, чтобы центробежные силы на постсоветском пространстве сменились центростремительными силами, чтобы возрос и укрепился авторитет России. Конечно, мы понимаем, что чем сильнее будет Россия, тем она будет привлекательнее для своих соседей, и мы с особой радостью воспринимаем любые успехи в деле сближения России со странами ближнего зарубежья», - подчеркнул митрополит Иларион (Алфеев).

Патриарх РПЦ Кирилл и премьер-министр России Владимир Путин, напомним, ранее критически высказывались о распаде СССР. Глава правительства РФ распад империи назвал крупнейшей геополитической трагедией ХХ века. Предстоятель РПЦ сравнил крах Советского Союза с крахом «исторической России».

РИСУ