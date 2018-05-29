"Жить здорово!": Церковь и звезды объединились в борьбе против наркомании

В Киеве стартовала информационно-профилактическая кампания против наркомании "Жить здорово!" Первая акция этого проекта состоялась в галерее «Мастер-класс» на прошлых выходных.

Украинская Православная Церковь, представители культурной элиты и шоу-бизнеса впервые объединились, чтобы обратить внимание общества на проблему подростковой наркомании. К проекту «Жить здорово!» присоединились Центр культуры и истории Древней Руси "Парк Киевская Русь" и Европейская ассоциация украинцев.

О старте кампании возвестила барабанная дробь. Ребята из группы «Steel beat» продемонстрировали собравшейся публике, что понятие «виртуозность игры» вполне может относиться и к такому музыкальному инструменту как барабан.

Присутствующих заинтересовало, почему благотворительная акция по борьбе с наркоманией началась с игры на барабанах? Об этом во вступительном слове рассказал сам организатор акции - глава Синодального молодежного отдела УПЦ, епископ Обуховский Иона (Черепанов). По его словам, барабанная дробь напоминает ему ритм жизни тех, кто живет от дозы к дозе.

«Начало мероприятия было фееричное. У меня возникло яркое ощущение, что жизнь очень скоротечна. И этот плотный и тяжелый ритм игры на барабанах напоминает нашу нынешнюю жизнь. Ребята с таким драйвом, силой и эмоциями исполняли свое произведение…

Жизнь идет у каждого по-разному. У кого-то она проявляется в реализации его талантов. У другого – в семейной жизни. У третьего – в религиозной. А у некоторых ритм жизни - от дозы к дозе. Хочется, чтобы наименьшее количество людей жили в ритме, который ускоряется от дозы к дозе и жизнь заканчивается очень быстро.

Православная церковь имеет тысячелетний опыт борьбы со страстями – пьянством и другими грехами. Наработки, которые мы имеем, хотим привнести и в борьбу с наркоманией. Противопоставляя мраку наркомании - радостную жизнь во Христе. Дай Бог, чтобы с помощью наших организаторов и гостей мы смогли как можно больше людей отвратить от этого страшного недуга», - пожелал епископ Иона.

Руководитель молодежного движения «Молодость неравнодушна» при Свято-Троицком Ионинском монастыре архимандрит Иосаф (Перетятько), в свою отередь отметил: зачем исправлять ошибки, если их можно не совершать?

"Рад, что известные люди откликнулись на наш призыв. Надеюсь, тот позитив, который они передают сегодня в своих картинах, передастся и молодежи», - сказал отец Иосаф.

Автор идеи и координатор проекта известный дизайнер Оксана Форбаток добавила, что «за окном лютуют морозы, но в галерее не просто тепло, а по-настоящему жарко, потому что всех согревают неравнодушные сердца. Когда вокруг столько неравнодушных людей, жить, действительно, здорово!»

Перед публикой предстали шесть звездных пар - певицы Нина и Антонина Матвиенко, телеведущие Светлана Рыжук и Соломия Витвицкая, дизайнер Диана Дорожкина и каскадер Назар Майборода, спортсмен Сергей Конюшок и телеведущая Лилия Ребрик, шоумены Егор Крутоголов и Евгений Сморыгин, а так же скульптор Олег Пинчук и певица Мира Голд.

По команде ведущих они приступили к воплощению на холстах идеи: «Жить здорово». Чуть позже картины стали лотами благотворительного аукциона.

Скульптор Олег Пинчук назвал свою работу «Путешествие в Индию».

На мольберте Нины и Антонины Матвиенко «поселился» симпатичный белый кот.

Светлана Рыжук и Соломия Витвицкая решили нарисовать подсолнухи. «Подсолнухи - символ Украины, символ солнца, тепла и любви, они поднимают настроение», - объяснили девушки.

Диана Дорожкина и Назар Майборода в своем рисунке постарались передать то, по их мнению, выглядит «ядро души».

Сергей Конюшок и Лилия Ребрик изобразили на картине юношу и девушку.

Евгений Сморыгин и Егор Крутоголов показали всем, как на самом деле выглядят «птицы счастья сегодняшнего дня» - так они назвали и картину.

«Ведь жить здорово можно уже сейчас. И летят эти птицы не на юг, а в Украину - из Белоруссии, над городом, что называется "жизнь"», - объяснили ребята.

Партнер акции «Жить здорово» - президент "Парка Киевская Русь" Владимир Янченко решил лично поддержать организаторов и приобрел картину, нарисованную Ниной и Антониной Матвиенко. А так же вручил приглашения на празднование Масленицы в "Парке Киевская Русь" представителю реабилитационного центра - для всех, кто сегодня проходит реабилитацию.

«Жить здорово! В «Парке Киевская Русь» барабаны начинают абсолютно все торжественные мероприятия. Хочу, чтобы люди жили долго и счастливо, чтя свои традиции, помня прошлое и мечтая о будущем. Поэтому я присоединился к этой акции. «Парк Киевская Русь» строит мост между прошлым и будущим, сохраняя все лучшее, что было, и с приумножением перенося в будущее.

Сам дух акции «Жить здорово» - это здоровый образ жизни. А это очень многогранное понятие – это и традиции и правильное питание, и физическое воспитание и морально-духовное. Все, что этому благоприятствует, мы с удовольствием поддерживаем – идет обмен опытом, знаниями.

В будущем мы планируем ряд совместных мероприятий с Синодальным отделом Украинской Православной Церкви. Потому что этот год – год трех важных дат – 1530-летие основания Киева, 1150-летие зарождение государства Киевская Русь и 1130-летие Киева как столицы Восточной Европы», - отметил Владимир Янченко.

За продажу картин было выручено более 15 тыс. грн. В Синодальном отделе по делам молодежи УПЦ планируют направить эти средства на поддержку новых форм диалога с молодым поколением – на съемки документального фильма о вреде наркотиков, который снимет сама молодежь, а также – на поддержку реабилитационного центра для наркозависимых на Черниговщине.

После аукциона лидер коллектива «Steel beat» дал мастер-класс игры на барабанах и шейкерах, пригласив всех желающих в «круг единения».

Мария Проскура, «УНИАН-Религии».



