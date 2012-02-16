Сегодня день памяти святителя Николая Японского

Сегодня 16 февраля 2012 года исполняется 100 лет со дня кончины святителя Николая Японского. Архиепископ Николай обратил в православие более 20 тысяч человек, перевел на японский язык Новый Завет и основные богослужебные книги, построил православный собор в Токио.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и митрополита Токийского и Всея Японии Даниила был снят документальный фильм "Свет невечерний восходящего солнца" о Святителе Николае Японском. В 2005 году он получил Специальный приз жюри на XIV Международном Кинофоруме "Золотой Витязь".

Фильм интересно рассказывает о России и Японии времен Святителя Николая. В него вошли средневековые японские гравюры, фотографии японского быта и жизни православной миссии, редкие хроникальные кадры. Съемки велись в Японии, в Твери, в Санкт-Петербурге и прочих местах, связанных с жизнью святого.

Режиссер Анастасия САРЫЧЕВА любезно предоставила этот замечательный фильм в распоряжение портала Православие.Ru, где его можно скачать или посмотреть онлайн.

Pravoslavie.ru.