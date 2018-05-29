Оккультизм и магизм: вызовы духовной безопасности общества

«Оккультизм и магизм как вызовы духовной безопасности общества» - такая актуальная тема объединила участников духовно-просветительской конференции, которая 12 и 13 февраля проходила в Ковеле.

Городской дом культуры «Просвіта» собрал переполненный зал священников и представителей власти, учителей и врачей, представителей науки и простых, но равнодушных к поставленной проблеме, волынян.

Мероприятие началось с благословения епископа Владимир-Волынского и Ковельского Владимира. Ковель уже не впервые становится местом проведения всеукраинских духовно-просветительских мероприятий, в том числе направленных на освещение вопросов духовной безопасности общества, власти города готовы и дальше поддерживать подобные форумы Церкви и общественных организаций, - такие слова были в основе приветственного обращения городского головы Олега Киндера.

Со словами приветствия и содержательного осмысления темы к собравшимся обратились народный депутат Украины, заместитель председателя Всеукраинского общественного объединения «Путь православных" Юрий Болдырев и архиепископ Львовский и Галицкий Августин, который является председателем богословской комиссии Украинской Православной Церкви.

Доцент Национального медицинского университета имени Богомольца, ответственный секретарь Комиссии по биоэтике при Национальном медицинском университете Анатолий Егоренков осветил перед собравшимися тему методологических, социальных и духовных факторов, способствующих возникновению и развитию антинауки в современном обществе. Ученый подробно остановился на проблеме современной тенденции синтеза лженауки, псевдорелигиозного сектантства, бизнеса и рассказал об их социальных и духовных последствиях.

Насельник Киевского Ионинского монастыря, заместитель председателя Синодального отдела по делам молодежи УПЦ архимандрит Иоасаф (Перетятько) рассказал о собственном опыте встреч с т.н. народными целителями и изложил свое видение психологических аспектов суеверия.

Преподаватель Сумского пастырско-богословского духовного училища протоиерей Максим Денисенко, который является членом Правления Всеукраинского апологетического центра во имя святителя Иоанна Златоуста, коснулся проблемы проявлений оккультизма в церковной жизни и предложил пастырские пути решения проблемы.

Павел Бройде, известный в Украине специалист по вопросам защиты от манипуляций сознанием, провел глубокий психологический анализ явления магизма и рассказал об обрядоверии, как проявлении оккультного восприятия мира.

Гость из Беларуси, протодиакон Андрей Горбунов, миссионер Пинской епархии, популярно осветил перед собравшимися разницу между молитвой и заговором и коснулся темы страха перед «порчей».

Среди докладчиков и активных участников конференции была и прихожанка Низкиницкого монастыря Таиса Болзан. В прошлом эта женщина была дипломированным «целителем»-экстрасенсом, проводила соответствующие сеансы. Она искренне и эмоционально рассказывала о тяжелых последствиях собственного общения с т.н. биоэнергетиками, раскрыла внутреннюю сущность их практик.

Таиса Болзан засвидетельствовала перед собравшимися на мероприятии свое искреннее раскаяние и предостерегла других от опасности оккультных занятий.

Инициатором духовно-просветительского мероприятия выступила Всеукраинская общественная организация «Путь православных», ее поддержало православное духовенство Ковеля, епархиальный отдел Всеукраинского апологетического центра во имя святителя Иоанна Златоуста и ковельская общественная молодежная организация «Ф.О.М.А.»

Видео-, аудио-записи появятся на сайте позже.

Ковельское благочиние УПЦ

