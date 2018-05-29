Архиепископ Александр (Драбинко): Единство Церкви — вот что важно!

На протяжении нескольких последних месяцев особое внимание приковано к Украинской православной церкви. События комментирует архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский, руководитель Отдела внешнецерковных связей УПЦ, секретарь Митрополита Владимира Александр (ДРАБИНКО).

В УПЦ развернулась борьба за престол. Это невозможно скрыть. В этой борьбе заострилось противостояние между сторонниками самоуправления и адептами усиления связей с Русской православной церковью.

Не могу что-то сказать в ответ, поскольку не являюсь претендентом в борьбе за престол. Основная задача, которую возложил на меня Священный Синод — лечение и уход за нашим Предстоятелем.

И как Митрополит Владимир себя чувствует?

Слава Богу, благодаря проведенной операции его здоровье понемногу улучшается. Понятно, что предполагается продолжительный реабилитационный период. Однако мы верим, что будет лучше. Уже лучше, чем было.

В одном из своих недавних интервью епископ Черкасский и Каневский Софроний (ДМИТРУК) отметил, что статус самоуправляющейся церкви с правами широкой автономии, которую имеет УПЦ, в настоящее время не соответствует ни историческим предпосылкам, ни современным реалиям. А вы как считаете? Известно, что вас, владыка, относят к так называемому проукраинскому крылу.

Того статуса, который благодаря взвешенной внешней и внутренней политике Митрополита Владимира на сегодня имеет Украинская православная церковь, вполне достаточно. Очевидно, внутри УПЦ существуют расхождения во взглядах на ее прошлое и будущее. И для того, чтобы избежать дисбаланса, нужно эту политику Блаженнейшего поддерживать и в дальнейшем. Единство Церкви — вот что важно!

Следующее. Не знаю, к какому крылу меня относят, скажу только то, что я — украинец. Люблю свою землю, свое государство, свой народ и свою Церковь, и хочу, чтобы в ней не было раздора. Так меня учили родители, Блаженнейший и современность.

Законопроект №9660 о возможной передаче национальных святынь Киево-Печерской и Почаевской лавр в собственность УПЦ вызвал бурную реакцию в обществе. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию.

Наверное, ее должны комментировать те, кому должны быть переданы святыни. Реституция — это закон.

Верю, что этот законопроект будет принят и при передаче святынь будут заключены договоры с соответствующими государственными учреждениями относительно обязательств УПЦ по Киево-Печерской и Почаевской лаврам, а также относительно верных других религиозных конфессий. Хотелось бы, чтобы наше отношение к ним было толерантным и адекватным. Одним словом, нужно сделать так, как это есть в цивилизованных — православных или католических — странах, где мы бываем с паломническими поездками.

В последнее время между УПЦ и УГКЦ налаживаются контакты: ваши представители присутствовали на интронизации Блаженнейшего Святослава (ШЕВЧУКА), архиепископ Полтавский и Миргородский Филипп (ОСАДЧЕНКО) по приглашению Предстоятеля греко-католиков принимал участие в открытии украинской елки в Ватикане... Это новая страница с приходом нового главы?

Я знаком с Блаженнейшим Святославом. Он производит очень приятное впечатление.

Не сказал бы, что это — новая страница, поскольку у Блаженнейшего Митрополита Владимира были встречи с Блаженнейшим Любомиром. Такие же встречи происходят и с нынешним главой УГКЦ. У нас много общих тем для разговоров, ведь живем в одном государстве, на одной земле и имеем те же проблемы. И когда как христиане мы их начинаем решать вместе, это удается лучше, чем в одиночку. Есть также отношения на местном уровне, то есть, между нашими общинами, которые, живя в том или ином городе/городке/селе, проводят определенную социальную работу. Но они являются ситуативными. Да, много общего между нами, но существует немало проблем, которые не преодолены и которые препятствуют последующему сотрудничеству.

А какие отношения с православными Киевского патриархата?

На сегодня никаких отношений нет, кроме того, что знаем друг друга.

Интересно было наблюдать, как после одной «экуменической» пресс-конференции епископ УПЦ КП Евстратий (ЗОРЯ) ожидал пресс-секретаря Митрополита Владимира отца Георгия КОВАЛЕНКО и потом они вместе пошли к выходу.

Это профессиональные отношения спикеров двух разных конфессий. А если говорить об общем измерении, то начавшаяся подготовка к диалогу, сейчас заморожена. На то были определенные причины. Но субъективно мне бы хотелось, чтобы все-таки в нашем государстве проводился межконфессиональный диалог.

С какими вызовами чаще всего встречается УПЦ?

С секуляризацией. С безразличием к ближнему. К сожалению, мы не имеем возможности всесторонней реализации того, к чему призваны. В частности, к выполнению второй Христовой заповеди — «Возлюби ближнего своего...» На практике это значит: посетить заключенных, утешить тяжелобольных, помочь сиротам, накормить голодных... Чтобы иметь христианское государство, мы должны воспитывать в христианском духе детей еще с младенчества. И тогда из них вырастут добрые христиане и ответственные граждане, какими бы ни были их более поздние религиозные склонности. А для того, чтобы они избрали православие, мы должны учить их своим примером. Конечно, я как православный епископ желал бы, чтобы все были православными. Однако, глядя на жизненные реалии, хотел бы, чтобы все были если не хорошими христианами, то, по крайней мере, людьми.

Владыка Александр, правду говоря, вы разрушаете устоявшийся образ православного епископа: молодой, достаточно демократичный и оптимистичный; любите путешествия и увлекаетесь фотографией... Вам присуще радостное ощущение Бога?

Да. Я чувствую мир по-своему. Я его вижу сквозь призму своего фотоаппарата — через талант, данный мне Богом.

Первые слова, которые Иисус Христос сказал после воскресения: «Радуйтесь! Еще раз говорю: радуйтесь!» и «Мир вам!». Не нужно рисовать мрачного «средневекового» Бога. Просто нужно любить Его. И Он отблагодарит тем же. «Я есть любовь!», — сказал Господь. Блаженнейший митрополит Владимир всегда меня учил, что христианство — это религия радости. Об этом он не раз повторял в своих проповедях. Верим же, что когда отойдем, будем иметь вечную жизнь со Всевышним. Есть такая хорошая присказка: разве можно молиться о дожде без зонтика... Иначе говоря, если мы верим, то должны радоваться.

А чему вы еще научились у Блаженнейшего?

Надеюсь, человечности.

Надежда Тысячная,«День»