РПЦ сегодня отмечает день православной молодежи

15 февраля, в праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в рамках Всемирного дня православной молодежи во всех епархиях Русской Православной Церкви проходят несколько сот различных мероприятий — сретенские балы, встречи молодежи с духовенством, просветительские и миссионерские акции и многое другое, сообщает «Церковный вестник».

16 февраля в Москве начнутся VI Сретенские встречи православной молодежи. Мероприятия проводятся в формате диалога молодых людей со священноначалием, руководителями и представителями синодальных отделов Русской Православной Церкви.

Ожидается, что с активистами православных молодежных движений встретятся председатель Синодального отдела по делам молодежи епископ Бронницкий Игнатий, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда и заместитель управляющего делами Московской Патриархии игумен Савва (Тутунов).

На форуме планируется обсудить актуальные вопросы преобразований в Церкви — создание новых епархий и митрополий, назначение епископов, принятие документов по миссионерской, катехизаторской, социальной и молодежной работе. Завершатся Сретенские встречи Божественной литургией, которая будет совершена 19 февраля в храме Святых отцов семи Вселенских Соборов Свято-Данилова ставропигиального монастыря.

18 февраля в подмосковных Люберцах пройдет VI День православной молодежи Московской области. Помимо торжественной части в программу дня войдут традиционная фотовыставка-конкурс «Подмосковье Православное» и спортивные соревнования среди команд молодежи из благочиний Московской епархии.

Некоторые из мероприятий, посвященных Дню православной молодежи, прошли накануне праздника. Одним из них стал Х юбилейный слет Объединения молодежи Белорусской Православной Церкви. В нем приняли участие около 200 представителей из различных епархий Белорусского экзархата, а также гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Вильнюса.

С посланием по случаю празднования Дня православной молодежи к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Всемирный день православной молодежи отмечается с 1953 года. В России по благословению Святейшего Патриарха Алексия II он учрежден в 2002 году.

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