Протоиерей Рощин: Церковь отказывается отпевать самоубийц

В ходе прошедшей в Издательском доме «Комсомольская правда» пресс-конференции, посвященной подростковым суицидам, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Георгий РОЩИН ответил на вопрос об отпевании подростков, покончивших с собой.

«Может показаться, что Церковь жестока к родителям, родным и близким, потерявшим таким образом своего родственника, но, с другой стороны, Церковь заявляет о недопустимости такого ухода из жизни. Хотя существует практика, что если медицински доказано, что человек совершил этот акт в состоянии невменяемости, то дозволяется его отпевание в Церкви.

Добавлю еще, что, поскольку Церковь говорит о любви и утешении родственников и родителей таких детей, все-таки имеется практика поминовения. Молиться за них можно всегда дома. До революции существовал один день, когда за самоубийц молились в Церкви — одна из родительских суббот, когда поминались даже люди, покончившие жизнь самоубийством».

Протоиерей Георгий РОЩИН также напомнил о созданном недавно чине молитвенного поминовения самоубийц (утешения сродников).

По словам священника, мы ничего не знаем о посмертной участи каждого человека. В данном случае Церковь делает акцент на то, чтобы уберечь от соблазна других.

Pravmir