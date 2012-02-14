Брак скрепляет не «экономическая зависимость», а любовь

Экономическое равноправие между мужчинами и женщинами не должно стимулировать разрушение брака. Об этом говорил в рамках программы «Слово Пастыря» патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Экономические ценности не могли скрепить или разрушить брак ни в прошлом, ни в нынешнее время. «Брак скрепляют не экономические отношения, а любовь. Когда исчезает любовь, а сохраняется экономическая зависимость между людьми, они живут вместе, ненавидя друг друга. Но это уже не брак, а мука, от которой страдает и один, и другой», - отметил патриарх.

Брак, подчеркнул он, исчезает тогда, когда исчезает любовь. «Причина разделения семей – кризис любви», - отметил предстоятель Русской Православной Церкви.

В прошлом, напомнил он, те же причины были в основе распадов семей, но «…страх божий присутствовал в сердцах людей», и, обращаясь к Богу, молитвами и добрыми делами они сохраняли свои семейные отношения. А пройдя через эти трудности, уже в зрелом и даже пожилом возрасте понимали, что сохранившийся брак – это величайшая ценность в их жизни, и только он ограждает их от злых ветров извне, остается домом, крепостью, местом, где люди поддерживают друг друга искренне и бескорыстно в самых трудных обстоятельствах.

«Но почему же иногда любовь исчезает?» – задается вопросом патриарх. Потому что это великое чувство люди не берегли, они его разрушили несознательно, по мелочам, отмечает предстоятель РПЦ. «Когда человек начинает жить больше для себя, чем для другого, он приступает к этому разрушению, подпиливает дерево, на котором стоит. И чем больше он или она живут для себя, а не другого, тем сильнее расшатывается это дерево», - говорит патриарх. А чтобы «спасти» его, любовь и брак надо беречь с первого дня и помнить, что это трудная работа, подчеркнул патриарх Кирилл.

Он отметил, что полное экономическое равноправие, финансовая независимость женщины от мужчины и наоборот никак не должны стимулировать распад семьи. В то же время, если человек сам уже «подпилил» семейное дерево, то полная экономическая автономия одного от другого содействует разрушению семьи. А общее хозяйство, единая собственность помогают сохранению брака, когда в отношениях возникает кризис.

«Конечно, никакое общее имущество и никакой общий дом, и даже общие дети не останавливают людей от роковых решений, если исчерпано чувство любви и вместо него появилась ненависть. Чтобы избежать такого рокового развития событий, берегите любовь», - призвал патриарх.