Митрополит Днепропетровский Ириней в тяжелом состоянии

Митрополита Днепропетровского и Павлоградского УПЦ Иринея (Середния) утром 13 февраля срочно госпитализировали. Врачи обследовали владыку и оценили его состояние как тяжелое.

Как сообщает официальный сайт Днепропетровской епархии УПЦ, в этот же день в Свято-Троицком кафедральном соборе викарий Днепропетровской епархии епископ Новомосковский Евлогий (Пацан) отслужил молебен за здоровье митрополита Иринея. В завершение Богослужения епископ попросил верующих вознести молитвы за скорейшее выздоровление правящего архиерея Днепропетровской кафедры.

«Братья и сестры, с нижайшим поклоном просим всех, кому не безразлично здоровье днепропетровского архипастыря, усилить свои посильные молитвы о выздоровлении митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея», - призвал епископ Евлогий.

Молитва за митрополита Иринея

Владыко вседержителю, святый царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй ниспадающия, и возведяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся тебе, Боже наш, раба твоего – Высокопреосвященнейшего митрополита Иринея, немощствующа посети милостию твоею, прости ему всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную твою силу с небесе низпосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укоти страсть и всякую немощь таящуюся: буди врач раба твоего, имярек, воздвигни его от одра болезненнаго, и от ложа озлобления цела и всесовершанна, даруй его церкви твоей благоугождающа и творяща волю твою, тебе бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Боже и Господи сил, милостию строяй вся на спасение роду человеческому, посети и раба Твоего – Высокопреосвященнейшего митрополита Иринея, нарицающаго Имя Христа Твоего, и исцели его от всякаго греха плотскаго и душевнаго, и от всякаго соблазнения и напасти, и всякое нашествие неприязненно далече сотвори от раба Твоего, и воздвигни его от одра болезненнаго, и устрой его ко Святей Твоей Церкви, здрава душею и телом, украшенна делы добрыми и словесы благими, славяща Тя со всеми и Христа Твоего, Упования нашего, с Нимже Благословен еси, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.