Я всегда с уважением и пониманием отношусь к чужим вкусам и традициям. Поэтому прошу прощения у тех, кого невольно обижу или расстрою своими размышлениями о празднике «всех влюбленных».

«День св. Валентина», празднуемый частью нашего общества 14-го февраля, никакого отношения к Церкви Христовой и Святому Валентину не имеет. В этом легко убедиться, открыв православный календарь. Существует несколько красивых легенд, которые успешно эксплуатируются торговцами и рекламщиками в своих целях. Это их хлеб и свою работу они хорошо знают.

Мы идем легким путем, с удовольствием перенимая чужие, порой языческие традиции

Даже Католическая Церковь отказалась от обязательного празднования дня памяти св. Валентина, по причине недостоверности и неубедительности сведений о нем. Конечно, праздновать или нет – это личное дело каждого человека. И выбор зависит от воспитания, мировоззрения и религиозных убеждений.

Тем более что душа истосковалась по любви, хочет радости и счастья, хочет яркого и чувственного праздника. И мы идем легким путем, с удовольствием перенимая чужие, порой языческие традиции, облекая их в церковно-христианскую оболочку. Это еще раз подтверждает, что духовного вакуума не бывает и умелый режиссёр заполняет нашу душевную пустоту эрзац-любовью и бизнес-праздником в христианских одеждах.

Мне могут возразить – что здесь плохого, ведь праздник о влюбленных и св. Валентине, который жил много веков назад. Не купидон и не амур какой-то. Ну, придумали, подправили его житие, а, в общем и целом – добрый и радостный праздник.

Я не против праздника «всех влюбленных»

Я против лжи и легенд, которыми окружено имя святого мученика.

Святая Православная Церковь всегда почитала и почитает память св. Валентина Тернийского и Валентина Интерамского. Сведений об этих святых очень мало и, возможно, это одно и то же лицо. Самоотверженная жизнь и мученическая смерть этих святых достойны уважения, но в их житиях мы не найдем ничего о «валентинках» и других легендарных, то есть сказочных, подробностей.

Поэтому плохо, что этот праздник вводит в заблуждение молодежь своим ложным христианством. Плохо, что дискредитирует св. Валентина, как мученика за веру. Плохо, что учит не угождать Богу, а потакать человеческим порокам.

Плохо то, что мы забываем святых в землях Руси просиявших, покровителей и защитников семьи и влюбленных

Очень хотелось бы, чтобы мы в полной мере осознали себя православными людьми, берегли свои традиции и руководствовались канонами Церкви Христовой, не искали праздников на стороне, тем более, что в Православной Церкви покровителями любви и супружеской верности являются благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские, день памяти которых 8 июля по новому стилю.

Очень хотелось бы, чтобы православные люди имели трезвое видение современной жизни и могли отличать зерна от плевел.

Пусть для молодых людей жизнь и любовь Петра и Февронии будут живым примером верности, целеустремленности, жертвенности ради любимого человека.

Святии благовернии Петре и Феврония молите Бога о нас!

Протоиерей Павел Кириллов, благочинный Юго-Западного округа города Киева, настоятель Свято-Вознесенского храма на Демиевке.

