Митрополит Владимир 13 февраля совершил литургию в больнице
15:16, 13 февраля 2012Православие
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В понедельник, 13 февраля, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию в больнице, где он в настоящее время проходит реабилитацию. Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.
Его Блаженству сослужил секретарь Предстоятеля УПЦ архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.
За Литургией пели воспитанники Киевских духовных школ во главе с регентом Митрополичьего хора архидиаконом Геронтием (Борисевичем) и регентом хора КДАиС игуменом Романом (Подлубняком).
После богослужения Блаженнейший Владыка благословил врачей и персонал больницы, а также всех тех, кто молился во время службы.
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