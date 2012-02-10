Православные журналисты проведут в Виннице фестиваль

Первый всеукраинский фестиваль православных журналов «Семейные чтения» состоится в Виннице 19 февраля. С 12-ти часов дня в концертном зале «Плеяда» пройдет шестичасовой марафон презентаций, творческих встреч, выступлений и общения.

Новый миссионерский проект осуществляется под руководством епископа Обуховского Ионы (Черепанова) – главы Синодального отдела по делам молодежи УПЦ и при консультативной поддержке Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.

В Виннице «Семейные чтения» будут проводиться по благословению митрополита Винницкого и Могилев-Подольского Симеона (Шестацкого) и при активном участии Винницкой епархии.

Инициаторами проведения фестиваля стали ведущие православные издания Украины – молодежный журнал «Отрок.ua» и семейный журнал «Фамилия». Именно насущная потребность говорить сегодня о вечных ценностях – любви, семье, дружбе, верности, о связи человека с другими людьми и Богом определила семейный формат фестиваля.

«Не в одних лишь храмах должны мы искать и видеть Христа, а повсюду в жизни. Именно с этой целью – живого общения – мы и устраиваем наш фестиваль», – говорит главный редактор журнала «Фамилия» Наталия Горошкова.

Участниками «Семейных чтений» станут издания, тематика которых направлена на популяризацию семейных ценностей и укрепление статуса традиционной семьи в обществе, а также включенные Координационным советом Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ в перечень СМИ, рекомендованных к распространению в храмах и монастырях УПЦ.

"Православие в Украине"