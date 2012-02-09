РПЦ надеется на помощь в борьбе с детскими суицидами

Русская православная церковь надеется, что в борьбе с участившимися самоубийствами школьников примут участие все те, кто считает себя верующими - полицейские, учителя, соседи детей и подростков, заявил РИА Новости председатель отдела Московского патриархата по взаимодействию Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.

"Церковь старается общаться с каждым человеком...Без живого общения священник никогда не поймет, что творится в душе человека. Но многие молодые люди, замыкаясь в своей микросреде, перестают общаться с окружающими. Поэтому не только священник, но и верующий учитель, верующий полицейский, верующий сосед должны стараться по крайней мере больше говорить с молодым человеком, чтобы вовремя рассказать об опасности", - заявил В.Чаплин.

По его словам, корень проблемы находится не только в школе и не только в семье, но также в наличии субкультур, в которых пропагандируется и романтизируется самоубийство.

Представитель РПЦ уверен, что в "группе риска" находятся те молодые люди, которые замкнуты, чувствуют себя одинокими и мало общаются с окружающими их людьми. С этим и предстоит бороться как Церкви, так и всем верующим людям, считает В.Чаплин.

"Да, нужно работать в школе, да, нужно работать в семье, но одной кампанейщиной ничего не добьешься, нужно, чтобы молодые люди не чувствовали себя одинокими или замкнутыми в причудливо организованном субкультурном пространстве. Мало формальных усилий, нужно, чтобы молодые люди больше общались и со старшим поколением, и с людьми за пределами своей субкультуры, своего двора", - подчеркнул В.Чаплин.

В среду вечером стало известно, что из многоэтажки в Москве выбросился 15-летний школьник. Ранее большой общественный резонанс вызвало происшествие в подмосковной Лобне, где две ученицы восьмого класса спрыгнули с крыши высотного дома и скончались от полученных травм.