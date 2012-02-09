Кино и телевидение должны выполнять воспитательную функцию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости возвращения воспитательной функции как образовательным учреждениям, так и телевидению и кинематографу.

Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Русской Православной Церкви.

«В 1990-е годы произошел трагический разрыв между образованием и воспитанием, между школой и воспитанием. Семьи оказались неспособными воспитывать детей в очень большом количестве случаев, потому что информационный поток разрушал все эти усилия семьи, иногда даже, кстати, не очень умелые. Что очень хорошо нам показал сериал "Школа". Вот лицо современного школьника, молодого человека» – сказал Патриарх Кирилл.

«Нужно вернуть воспитательную функцию в детский сад, в школу, в университет. У нас должна быть идейная, духовная парадигма, в рамках которой бы осуществлялось это воспитание личности, ведь у нас есть ценности. У нас есть ценности - нравственная ответственность, свобода, честность, достоинство, справедливость, правда. Не в силе Бог, а в правде», – добавил он.

Предстоятель РПЦ отметил важность политики государства в области культуры, в частности, политики на телевидении, поскольку, по его словам, даже боевики можно делать так, чтобы «хорошая идея была, и чтобы был ясный положительный герой».

«Ведь все мы смотрели фильмы про милицию, про разведчиков, которые носили такой характер боевика, но, тем не менее, они ведь имплицитно несли высокую идею, воспитывали любовь к Родине, самопожертвование человека, честность, принципиальность, готовность пойти на подвиг», - заметил патриарх.

«Вот я думаю, что сегодня кинематограф, телевидение должны это нести не путем морализаторства, от которого всех, простите, тошнит, а путем мудрого и правильного включения наших национальных ценностей в информационный поток», – предупредил Патриарх Кирилл.

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