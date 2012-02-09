Сегодня в Киеве состоится Собор УАПЦ

9 февраля 2012 в 10.00, в помещении Патриархии УАПЦ Киева, состоится очередное заседание Архиерейского Собора Украинской Автокефальной Православной Церкви.

Ожидается присутствие всех действующих архиереев Церкви.

Как сообщает сайт УАПЦ, епископ Вышгородский и Подольский, викарий Киевский Владимир (Черпак) отметил, что на Соборе архиереи заслушают доклад комиссии, которая официально вела переговоры от имени Украинской Автокефальной Православной Церкви с Киевским Патриархатом по вероятного объединения.

«Члены комиссии доложат о проделанной работе и представят свои предложения. Вопрос об объединении наши архиереи уже обсуждали, но на Соборе комиссия еще не отчитывалась. Поэтому прекратятся или нет дальнейшие переговоры с Киевским Патриархатом зависит от результата отчета комиссии на Соборе », - сказал он.

По словам епископа Вышгородского и Подольского УАПЦ Владимира (Черпака), комиссию по переговорам, которая будет отчитываться на Соборе, возглавлял митрополит Ивано-Франковский Андрей (Абрамчук).