Болгарская Церковь готовит канонизацию пострадавших за веру

Болгарская Православная Церковь планирует канонизировать священников, монахов и мирян, пострадавших за веру в коммунистический период, сообщает болгарское издание «Монитор».

Представители Синода Болгарской Православной Церкви заявили, что большая часть из 240 священников, монахов, монахинь и мирян, погибших в концлагерях и расстрелянных за веру в годы атеистического периода, будет канонизирована.

Насельница болгарского Калоферского женского монастыря монахиня Валентина (Друмева) за несколько лет собрала сведения о более чем 200 болгар, пострадавших за веру, 120 из которых погибли в концлагерях и тюрьмах, а остальные были расстреляны. Монахиня Валентина уже издала двухтомник с жизнеописанием некоторых новомучеников.

Монахиня Ксения (Станева) из Бургаса собрала сведения о более чем 40 священниках Сливенской епархии, также погибших во время атеистических гонений. Среди них — многие узники концлагеря «Слынчев бряг».

Ловчанский митрополит Гавриил, член синодальной Комиссии по канонизации, призвал православных верующих продолжить сбор свидетельств о погибших в атеистический период христианах.

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