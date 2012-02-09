Митрополит Павел посетил в клинике Митрополита Владимира

8 февраля 2012 года временно управляющий Киевской епархией высокопреосвященнейший митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел посетил Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, который проходит реабилитацию в одной из клиник города Киева.

Митрополита Павла сопровождали: архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, епископ Макаровский Иларий и секретарь Киевской Митрополии, благочинный города Киева протоиерей Виталий КОСОВСКИЙ.

Владыка Павел проинформировал Предстоятеля Церкви о состоявшемся накануне собрании благочинных города Киева и Киевской епархии и обсуждавшихся на нем вопросах. Митрополит Владимир выразил удовлетворение о положении церковных дел в столице и Киевской епархии, а также в очередной раз подтвердил решение Священного Синода Украинской Православной Церкви от 26 января 2012 года, согласно которому временное управление Киевской епархией поручено высокопреосвященнейшему Павлу, митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому, наместнику Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

В завершение встречи митрополит Павел пожелал его Блаженству скорейшего выздоровления.

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