РПЦ выпустила пособие по реабилитации наркозависимых

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви выпустил пособие «Методология социальной реабилитации наркозависимых в церковной общине».

В основу издания положен опыт общины храма вмч. Георгия Победоносца села Георгиевское (Иваново-Вознесенская епархия), которая ведет регулярную деятельность по реабилитации наркозависимых с 1998 года. Настоятелем прихода является руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела благотворительности игумен Мефодий (КОНДРАТЬЕВ), соавтор «Методологии».

В издании рассматриваются практические вопросы организации реабилитационного процесса в церковной общине, разъясняется роль священника, воспитателя и «старшего брата» — опекуна (воспитанника, который прожил в общине длительный срок и сам успешно проходит реабилитацию).

Духовники найдут в «Методологии» советы, как должна проходить катехизация бывших наркозависимых, какое им давать молитвенное правило, какую рекомендовать духовную литературу и чем руководствоваться при назначении епитимий.

В пособии приводятся сведения о различных программах реабилитации, а также об истории церковной реабилитации в новейшее время, ее проблемах и перспективах.

Патриархия.ru