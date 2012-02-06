Слово Патриарха Кирилла в неделю о мытаре и фарисее

5 февраля 2012 года, в неделю о мытаре и фарисее, праздник Собора новомучеников и исповедников Российских, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме Спаса Преображения на Песках в Москве.

По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к присутствующим в храме с Первосвятительским словом. ВИДЕО.