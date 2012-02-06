Церковь призвает верующих через покаяние «переформатировать сознание»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в преддверии Великого поста призвал православных христиан к искреннему покаянию и отказу от своих мелочных интересов. Об этом сообщает Синодальный информационный отдел Русской Православной Церкви.

«Каждый человек считает, что живет правильно, даже если совершает грехи. А уж если совесть очень укоряет, то мы умеем себя успокаивать, оправдывать. Мы сравниваем себя с другими, мы говорим, что мы гораздо лучше, чем сосед, чем сослуживец, а уж тем более лучше, чем начальник! Ну, а если есть грех — так кто же без греха? Мы привыкли себя оправдывать и защищать, — но покаяние, искренне приносимое, срывает все эти маски», – сказал Патриарх Кирилл в своей проповеди в храме Спаса Преображения на Песках в Москве.

«Покаяние поставляет человека лицом к лицу перед правдой Божией, так что он отказывается от того, что считал своей жизненной правдой, от того, что всячески оправдывал в себе, в том числе ссылаясь на более отрицательный, как ему казалось, опыт жизни других людей», – добавил он.

Предстоятель Русской Церкви отметил, что в покаянии человек, осознавая и осуждая свой грех, беря обязательства его преодолеть, отказывается от самого себя или, по крайней мере, от огромной части своей собственной жизни — от привычек, от взглядов на окружающую действительность, на людей и на самого себя.

«Подлинное покаяние может совершиться только тогда, когда человек преодолевает свое эгоистическое "я" и отвергает то, что еще вчера было для него дорого, значительно, но что не вписывается в систему Божественных заповедей; когда человек осознает противоречие между своей жизнью и Божиим законом», – подчеркнул патриарх.

«Итак, покаяние есть разрушение своей маленькой жизненной правды, которая пред лицом Божиим вдруг оказывается неправдой, и принятие Божией правды в сердце — как сейчас говорят, переформатирование своего сознания, своих ценностных установок, своих волевых устремлений», – заключил Патриарх Кирилл.