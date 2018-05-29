Глава УПЦ КП отметил 83-летие

В Национальной опере Украины 4 февраля состоялась торжественная Академия, посвященная 83-летию главы Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Филарета (Денисенко).

Главе Киевского Патриархата Филарета (Денисенко) исполнилось 83 года.

Поздравить главу Киевского Патриархата с днем рождения, 50-летием архиерейской хиротонии и 45-летием служения на Киевской кафедре пришли епископат УПЦ КП, духовенство и миряне, представители научной и творческой интеллигенции, политические и общественные деятели.

Среди почетных гостей присутствовал глава Украинской Греко-Католической Церкви Верховный Архиепископ Святослав Шевчук.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук приветствует главу Киевского Патриархата Филарета.

Торжественное действо началось с «Молитвы за Украину» в исполнении Национального хора им. Г. Веревки. Вел программу народный артист Украины Василий Илащук.

На сцене Национальной оперы главу УПЦ КП поздравили члены Священного Синода Киевского Патриархата, от имени которых праздничный адрес объявил митрополит Львовский и Сокальский Димитрий. Также от Синода в дар предстоятелю был преподнесены цветы и панагия.

Экс-президент Украины Виктор Ющенко приветствует главу Киевского Патриархата Филарета.

Со словами уважения и приветствия к патриарху Филарету обратились экс-президенты Украины Леонид Макарович Кравчук (1991-1994) и Виктор Андреевич Ющенко (2005-2010).

От имени комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности приветствия произнес его председатель, народный депутат Владимир Яворивский. Ведущий также объявил поздравление в адрес Предстоятеля Киевского Патриархата от Президента Украины и Министерства культуры Украины, которые были переданы министром Михаилом Кулиняком.

Народный депутат от "БЮТ-Батькивщина" Владимир Яворивский приветствует главу Киевского Патриархата.

От имени Президента Грузии Михаила Саакашвили приветствие зачитал вице-премьер правительства Грузии по вопросам евроатлантической интеграции Георгий Барамидзе, а первый заместитель председателя городского совета Мамука Ахвледиани - от мэрии Тбилиси передал подарок - именную панагию с изображением Пресвятой Богородицы, выполненную в традиционной грузинской технике перегородчатой эмали .

От имени епископата, духовенства и духовных учебных заведений было преподнесено корзины с цветами.

Национальный заслуженный академический украинский народный хор им. Г. Веревки.

После этого патриарх Филарет обратился к собравшимся с часовой речью, в которой очертил путь своего архиерейского служения, те трудности, с которыми пришлось сталкиваться Церкви в советские времена, а также вызовы, стоящие перед ней в новейший период государственной независимости Украины.

Во второй части торжественной академии состоялся концерт, в котором приняли участие Национальная заслуженная академическая капелла Украины «Думка», Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины им. Г. Веревки, Национальный симфонический оркестр Украины, народные артисты Украины Дмитрий Гнатюк, Нина Матвиенко, Оксана Билозир, Тарас Петриненко, трио оперных певцов - народные артисты Юрий Аврамчук, Олег Филипенко и Александр Онищенко.

Завершилась концертная программа пением «многолетия» сводным коллективом исполнителей под руководством заслуженного артиста Украины протодиакона Назария Дадака.

«За Украину, за ее свободу, за честь, за славу, за народ! Многая лета», - возвышенно пели сотни голосов.

Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии" по информации пресс-центра УПЦ КП.

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