Пресс-секретарь УПЦ: Лавру Церкви никогда не передадут

Кому должны принадлежать заповедники, одновременно действуют как монастыри, - Церкви или государству? Почему передача Лавр Церкви инициировано именно сейчас и не связан ли этот процесс с изменениями в руководстве музеев и УПЦ? Имеет ли отношение Церковь к изменениям руководителей Лавры и Софии Киевской? Ответы на эти вопросы есть в новом выпуске видеоблога «Православие в Украине».

Тема возможной передачи религиозным общинам национально-культурных заповедников, таких как Киево-Печерская Лавра, София Киевская, Почаевская Лавра, постоянно держит общество в напряжении. Останутся эти объекты сакральной архитектуры и культурного наследия народа в ведении государства, будут переданы одной из украинских конфессий, а если переданы, то какой именно? Эти и многие другие вопросы общественность обсуждает год от года с большим усердием, хотя за эти годы обсуждений конкретных действий так и не было сделано, тема не перестает быть поводом для дискуссий.

Так, в последние дни в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о передаче Киево-Печерской и Почаевской Лавр, а также Кременецкого Богоявленского монастыря религиозным общинам. И сразу вспыхнули споры о возможности, чтобы эти памятники архитектуры принадлежали одной из конфессий.

Но говорить о том, что Церкви что-то передают - пока рано, - уверен пресс-секретарь Блаженнейшего Митрополита Владимира, председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО. По его мнению, за прошедшие годы было зарегистрировано множество законопроектов, которые потом либо не проходили согласования, или не были проголосованы - и вопрос реституции церковного имущества так и не сдвинулся с места.

Православие в Украине