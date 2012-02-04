Александр Шморель причислен в Германии к лику святых

В Германии 4-5 февраля Русской Православной Церковью за рубежом будет канонизирован уроженец Оренбурга Александр Шморель, сообщает ПРАВМИР со ссылкой на ИА REGNUM.

В субботу после панихиды на мюнхенском кладбище Ам Перлахер Форст во время Всенощного бдения в Кафедральном Соборе Святых новомучеников и исповедников российских будет вынесена икона новомученика Александра.

5 февраля пройдет архиерейская встреча, на которой будут Архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, Митрополит Оренбургский и Саракташский Валентин, другие иерархи русского православия, как зарубежной его ветви, так и Московского Патриархата.

В этот же день состоится вечер памяти героя двух наций. Александр Шморель был русским по матери, и немцем – по отцу. Тот факт, что один из организаторов и активных участников самой известной в Европе студенческой антифашистской группы «Белая роза» Александр Шморель, казнённый в Мюнхене 13 июля 1943 года на гильотине, непосредственно связан с Оренбургом, стало известно в России благодаря совместной просветительской деятельности Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» и мюнхенского фонда «Белая роза».