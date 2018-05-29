Митрополит Софроний: Внешний вид Кафедрального собора будет изменен

Во вторник, 31 января, назначенный Священным Синодом Украинской Православной Церкви 26 января 2012 г. ответственным за строительство Кафедрального собора митрополит Черкасский и Каневский Софроний провел совещание в штабе строительства собора в Киеве.

О планах относительно внешнего вида главного храма Украины, о мотивах назначения ответственным за строительство и будет ли функционировать и дальше духовно-просветительский центр и галерея «Соборная» - читайте в комментарии.

Владыка, как должен выглядеть Воскресенский кафедральный собор, хорошо известно благодаря эскизам. Теперь, когда вы непосредственно будете руководить строительством, возможен ли вариант, что собор изменит свой внешний вид?

То, что весь ансамбль собора будет изменен, - это факт. Сейчас в этом направлении работают архитекторы.

Видите, дело в том, что все, что происходит в нашей жизни, тем более, в жизни Украины, и отечественного храмового строительства в частности, развивалось несмотря на те или иные обстоятельства. Каждый век имел свое. И это «свое» отражало, как люди воспринимали жизнь, как воплощали свои переживания или в песню, или в вечно живую архитектуру. И мой принципиальный подход - чтобы в соборе, который строится у нас, осталась память о нашем времени в какой-то своей особенности.

К примеру, Византия. В архитектурном плане она дошла до своего совершенства, потому что в Византии изначально были этруски, затем был Рим, а потом появилась Византия. Все достижения, которые были к ней, она довела до совершенства, затем сделала огромный рывок и создала непревзойденную красоту в архитектуре.

Теперь, можно сказать, решается историческая судьба - как будет выглядеть будущий собор. Наверное, я сейчас не скажу, как именно, но мы изменим сам подход ко всему ансамблю, который имеем сейчас в эскизах.

Это должно быть такое, чтобы дух захватывало при взгляде на него.

Как Вы восприняли свое назначение ответственным за строительство собора?

Меня не сейчас назначили. Еще до начала строительных работ, когда еще даже не было площадки, я был на том месте, делал замеры, где должен собор стоять, вносил свои предложения, чтобы ансамбль отвечал Лыбидской улице, которая переходит в Большую Васильковскую. То есть, я был там с самого начала и числился просто как консультант.

Синод решил так. Во-первых, я - монах, и не имею права отказываться или проявлять свою волю, тем более в этом. Во-вторых, сейчас ведущего архитектора нет, ответственного архитектора нет, и когда появится - неизвестно. Поэтому Синод проявил такое желание, чтобы я возглавил строительство. Не знаю, может мой строительный опыт и имеет какое-то значение, то какие мотивы были у Синода, я не знаю, скажу одно - я этого не хотел.

Какой будет дальнейшая судьба Духовно-просветительского центра, который сейчас находится в галерее «Соборной» в парке строительства собора? Какие произойдут изменения в жизни храма во имя Всех святых?

На данный момент я ничего не могу сказать. Но все, что полезно для нашей Церкви, а просвещение, безусловно, полезно, я всегда буду поддерживать. Это моя любовь к науке, к просветительской деятельности и моя любовь к знанию.

Поэтому я буду поддерживать духовно-просветительскую деятельность, потому что это жизнь Церкви. Все, что делается для пользы всей Украины в ее духовном развитии, всегда надо поддерживать. Позор тому, кто этого не будет делать.

Относительно изменений в должностях. Синод назначил меня председателем строительства и настоятелем Всехсвятского храма - пока строимся. Временно. Своих Черкасс, где я архиерей, никогда и никому не отдал и не поменял бы даже на Кафедральный собор в Киеве. Я хотел бы, чтобы люди не переживали и не думали, что это какая-то революция в нашей Церкви, какая-то перемена. Изменений нет никакой, с моей точки зрения, просто это такая на данный период жизнь в нашей Церкви. Другой нет. Когда тот, кто руководит, по каким-то причинам не может выполнять свои функции, то Церковь не должна застыть и замереть. Церковь живет.

А все подумали, что если Блаженнейшего нет рядом, то это - революция. Лично я не вижу ничего страшного в этом. Любые изменения определяет и вносит Собор, если это потребуется. А Синод ничего не решает - снять Блаженнейшего или нет, заменить его или нет. Тем более, в Церкви есть каноны. И Блаженнейший избирался и утверждался нашим Собором епископов до кончины. Он даже сам не имеет права сделать отвод, потому что это постановление соборное.

Поэтому дай Бог, что Блаженнейший поднялся и показал нам радость - уже даже Великим постом, и люди успокоились.

Подготовила Юлия Коминко, "Православие в Украине".

На фото - известный ранее макет Кафедрального собора, мастерская В.Исака.

