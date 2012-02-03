На восстановление Спасо-Преображенского собора выделено 1,5 млн. грн.

Одесский областной совет выделил 1,5 млн. грн. на ремонтно-восстановительные работы Спасо-Преображенского собора в райцентре Болград, сгоревшего 26 января.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня на сессии приняли депутаты облсовета.

По словам председателя Одесского облсовета Николая Пундика, «пожар в соборе обжег сердца не только болгар Одесской области. Партия регионов не останется в стороне от этой беды и сделает все возможное и необходимое для того, чтобы исторический храм был восстановлен в кратчайшие сроки ».

Он отметил, что «это обязанность Партии регионов, поскольку все знают, что болгары традиционно поддерживают нашу партию, зная, что мы придерживаемся слова, что мы всегда выполняем свои обязательства».

Как отмечалось на сессии, чтобы найти средства на ремонт храма, депутатское большинство решило «перераспределить часть бюджетных средств», ранее предусмотренных областным бюджетом на 2012 год. Депутаты намерены и дальше привлекать средства для восстановления этого собора.

Как сообщал УНИАН, Спасо-Преображенский кафедральный собор в Болграде, который является памятником архитектуры национального значения, загорелся утром 26 января. Распространению огня способствовала конструктивная особенность собора - деревянная решетка, а также полиэтиленовая пленка внутри собора, где проводились реставрационные работы. Полностью потушить пожар удалось лишь в конце дня.

Иконы и предметы церковной утвари, которые можно было вынести из собора, спасли военнослужащие дислоцированной в Болграде 12-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ.

Заключение специалистов МЧС о причине возникновения пожара в Спасо-Преображенском соборе пока не обнародовано. Согласно данным милиции, огонь мог загореться из-за халатности строителей - оставленный ночью без присмотра включенный электрообогреватель, которым сушили купол здания.

Однако в Управлении МЧС в Одесской области этот вывод не подтверждают.

Между тем, настоятель собора отец ВАСИЛИЙ заверил, что накануне пожара, 25 января, сам закрывал храм и убедился, что все электроприборы были отключены от электросети. В пользу версии о поджоге он также привел свидетельства очевидцев, которые первыми увидели пожар.

