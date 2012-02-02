Менять жизнь к лучшему следует не силой, а молитвой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предостерег общество от увлечения популистской риторикой и призвал менять общественную жизнь к лучшему молитвой и нравственным ростом, а не силовым путем.

Об это сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ.

«Наша сила в молитве, в духовном подвиге, потому что в глубине этого подвига нам открываются Божия правда и Божий замысел, в том числе об Отечестве нашем, о Святой Руси. Мы прозреваем этот замысел и, соединяя своими трудами и молитвами Божественную силу с человеческими усилиями, становимся способными влиять на течение истории», – сказал Патриарх Кирилл на проповеди в третью годовщину своей интронизации.

«Помимо молитвы, мы также должны быть бдительны. И сегодня я призываю всех вас к этой бдительности. Умейте различать духов, помните, что самый громкий крик, самое пронзительное слово не всегда является правильным, верным и честным. Так соблазнился наш народ дважды, а, может быть, и более в течение последних ста с небольшим лет», – добавил он.

Предстоятель Русской Церкви выразил уверенность, что православные люди даже не посещая демонстраций, без громких заявлений переживают всем сердцем за то, что происходит сегодня в общественно-политической жизни.

«Мы знаем, что все обольстители, соблазнители, провокаторы всегда наказывались Богом. Где они в истории? Мы не просим наказания — мы просим вразумления тех, кто своей жизнью, молитвой, трудами способен противостоять человеческому злу, человеческой лжи и неправде», – сказал он.

Патриарх Кирилл так же отметил ясные исторические параллели с «беспутством и беспамятством предреволюционных лет, с разбродом, шатанием, разрушением страны в 90-х годах».

«Пусть сила нашей молитвы приклонит благодать Божию, и пусть эта Божия благодать испепелит всякую ложь и неправду, всякий соблазн и всякую скверну. Не теряйте времени, стройте храмы, воспитывайте детей, воспитывайте новое поколение духовенства, входите во все поры общественной жизни, несите свое христианское послание миру. Мы сейчас имеем эту возможность и надеемся, что это остановит грозную руку Божию, которая даст всему нашему историческому Отечеству время для духовного и материального возрастания, время для восхождения от силы к силе», – призвал в заключение Патриарх Кирилл.