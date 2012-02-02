Патриарх Кирилл не поддерживает протестное движение

Святейший патриарх Кирилл, в преддверии предстоящего в Москве политического митинга 4 февраля, высказал свое мнение о том, как стоит относиться к подобным событиям человеку верующему.

«Православные не выходят на демонстрации, их голосов не слышно, они молятся в тиши монастырей, в кельях, домах, но переживают всем сердцем за то, что происходит сегодня с народом нашим», - сказал патриарх.

Первосвятитель призвал всех людей обратить свои взоры, прежде всего, на другое:

«Помните, что самый громкий крик и самое пронзительное слово не всегда являются правильными, верными и честными. Так соблазнился наш народ дважды, а, может быть, и более в течение последних ста с небольшим лет».

Обращаясь же, непосредственно, к православной пастве, патриарх Кирилл сказал следующее:

«Не теряйте времени, стройте храмы, воспитывайте детей, новое поколение духовенства, входите во все поры общественной жизни, несите христианское послание миру, мы сейчас имеем эту возможность и надеемся, что это остановит грозную руку Божию».

pravoslavie.ru

