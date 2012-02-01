Слово Патриарха Кирилла в третью годовщину интронизации

1 февраля 2012 года, в третью годовщину интронизации, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. По окончании Литургии Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Владимир! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие отцы, братья, матушки игумении и сестры! Братья и сестры, народ наш православный!

Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, владыка, за оглашение приветствия от имени Священного Синода и всей Полноты Русской Православной Церкви, в котором в кратких словах описано то, чем является или должно быть Патриаршее служение. Действительно, я вспоминаю слова, сказанные мной после интронизации, о том, что в центре Патриаршего служения — крест. Тогда я мог сказать эти слова, впитывая некий исторический опыт, взирая на подвиг своих предшественников, а сегодня совершенно сознательно могу сказать то же самое, опираясь на опыт трех прошедших лет, и, может быть, добавить к этому образу креста что-то еще.

В силу того высокого духовного положения, которое Патриарх исторически, благодатно и канонически имеет на всем просторе Русского мира, исторической Руси, Русской Православной Церкви, он является неким средоточием, воспринимающим все сколь-нибудь значительные сигналы, исходящие от народа, от Церкви, от людей известных и неизвестных, от власть имущих и безвластных. А поскольку время, которое мы сегодня переживаем, есть время тревожное, то все эти сигналы исполнены боли, тревоги, скорби и все они концентрируются в сердце Патриарха. Наверное, ни один врач не сможет понять, как сердце может выдерживать такое, не нарушая своего физического ритма. И ответ простой, для всех нас ясный, но непонятный большинству людей, далеких от веры: все это совершается силой благодати Божией.

Есть две способности реагировать на все эти воздыхания, скорби, на эти сигналы, иногда очень тревожные, исполненные драматизма, а иногда радостные, но также исполненные огромной энергии. Есть два способа защитить себя от этих сигналов, от этого движения человеческой энергии — и доброй, и злой. Можно защитить себя безразличием, стенами своей резиденции, упорядоченным образом жизни, продолжительными отпусками, лечением и всем тем, что, наверное, даже было бы понято людьми. Защитить себя и внутренним безразличием ко всему этому. Но тогда не будет Патриаршего служения, и Патриарха не будет — будет лишь внешний образ, пустоту которого люди очень скоро почувствуют. А другая модель поведения — это открывать себя, открывать свое сердце всем этим радостным и скорбным, тревожным, сокрушающим душу энергетическим потокам со всех необъятных просторов Святой Руси. Тогда никакого сердца, конечно, не хватит — не хватит, если рядом не будет стоять Господь.

И потому, может быть, самое главное дело Патриарха — это молиться. Может быть, я не смог так ясно сформулировать эту мысль три года назад, но, пройдя крестным путем трехлетнего служения, я сегодня со всей ответственностью говорю: главное дело Патриарха — молиться и в своей молитве, аккумулируя все эти скорби и воздыхания, всю эту отрицательную и положительную энергию, которая обрушивается на Патриарха, передавать ее Богу, поверять и себя, и Церковь, и народ свой Его водительству, Его мудрости, Его силе. И тогда происходит чудо — Господь вдруг дает успокоение, ясность мысли, трезвость оценки, вразумляет к тому, что, когда и как сказать. Поэтому служение Патриарха есть, в первую очередь, служение Предстоятеля — Предстоятеля Церкви и народа пред Богом.

И я просил бы всех вас, мои дорогие собратья, архипастыри, пастыри, монашествующие, сознавая это самое главное измерение Патриаршего служения, разделять вместе со мной молитву о всей Святой Руси, о великом наследии князя Владимира, наших великих предков. Я призываю сегодня всех вас разделить мои молитвы о России, проходящей через очень ответственный и непростой этап своего развития. Давайте объединим все силы. Православные люди не умеют выходить на демонстрации — они стоят к Поясу Пресвятой Богородицы, и если бы Пояс находился здесь не месяц, а полгода, то не три миллиона, а сорок или пятьдесят миллионов стояли бы в этой очереди. Мы это точно знаем, потому что мы живем в православной в большинстве своем стране. Эти люди не выходят на демонстрации, их голосов не слышно, они молятся в тиши монастырей, в келиях, в домах, но они переживают всем сердцем то, что происходит сегодня с народом нашим, проводя в своем сознании ясные исторические параллели с беспутством и беспамятством предреволюционных лет, с разбродом, шатанием, разрушением страны в 90-х годах.

Наша сила в молитве, и если мы все вместе будем сегодня молиться обо всей Святой Руси, о нашей России, о Церкви, то Господь приклонит милость. Не силой, а Божественной правдой и благодатью Господь в один день прекратил все гонения на Церковь и изменил течение истории нашего народа. Верим, что точно так же в мгновение Бог может вразумить и укрепить наш народ идти по тому пути, который будет содействовать духовно-нравственному возрастанию личности и общества, развитию национального самосознания, базисных ценностей в жизни нашего многонационального народа.

Помимо молитвы, мы также должны быть бдительны. И сегодня я призываю всех вас к этой бдительности. Умейте различать духов, помните, что самый громкий крик, самое пронзительное слово не всегда является правильным, верным и честным. Так соблазнился наш народ дважды, а, может быть, и более в течение последних ста с небольшим лет. Наша сила в молитве, в духовном подвиге, потому что в глубине этого подвига нам открываются Божия правда и Божий замысел, в том числе об Отечестве нашем, о Святой Руси. Мы прозреваем этот замысел и, соединяя своими трудами и молитвами Божественную силу с человеческими усилиями, становимся способными влиять на течение истории.

Пусть благословение Божие пребывает сегодня со всем народом нашим, народом исторической Руси, с народом современной России, с Церковью нашей. Пусть сила нашей молитвы приклонит благодать Божию, и пусть эта Божия благодать испепелит всякую ложь и неправду, всякий соблазн и всякую скверну. Господь всегда так поступает, и мы знаем, что все обольстители, соблазнители, провокаторы всегда наказывались Богом. Где они в истории? Мы не просим наказания — мы просим вразумления тех, кто своей жизнью, молитвой, трудами способен противостоять человеческому злу, человеческой лжи и неправде.

Я благодарю всех вас, мои дорогие, за сегодняшнюю молитву. Я благодарю архиереев нашей многонациональной Церкви — тех, кто трудится в России, на Украине, в Белоруссии, Молдове, Казахстане, странах Средней Азии, странах Балтии, всех, кто приехал из дальнего зарубежья, всех, кто представляет собой великую духовную общность людей, объединенных купелью Крещения в Днепре. И да поможет нам Господь возрастать как Церкви от силы к силе.

Вы правы, владыка, когда только что сказали, что нет сейчас административных притеснений. Мы все наслаждаемся свободой — такой, какой не было за всю историю Русской Церкви. Мы сами определяем то, что нужно Церкви, и никто не вмешивается в принятие решений церковными Соборами, Синодами или иерархами. Эта свобода дана нам как некая передышка — мы должны быть готовы к тому, что в будущем что-то может измениться. А потому призываю всех вас, мои дорогие, — в первую очередь владыки, отцы, матушки игумении, братья, сестры; призываю всю Церковь: не теряйте времени, стройте храмы, воспитывайте детей, воспитывайте новое поколение духовенства, входите во все поры общественной жизни, несите свое христианское послание миру. Мы сейчас имеем эту возможность и надеемся, что это остановит грозную руку Божию, которая даст всему нашему историческому Отечеству время для духовного и материального возрастания, время для восхождения от силы к силе. Будем помнить, что расточать нынешнее время мы не вправе. Именно поэтому сегодня создаются новые епархии, открываются новые приходы, открываются новые возможности для формирования корпуса духовенства XXI века, нового монашества, которое, впитывая великие святоотеческие традиции, будет способно нести весть о Христе, о человеческом спасении, о преображении человеческой личности — в том числе через подвиг самоограничения в столь непростых условиях нынешнего развращенного века.

Будем просить Господа, Его Пречистую Матерь, всех святых, в земле нашей просиявших, чтобы приклонил Господь милость над исторической Русью, над современной Россией, над Церковью нашей и над каждым, кто с верой и надеждой обращает свое слово и мысль к Богу, прося Его соучастия в своей собственной жизни. Аминь.