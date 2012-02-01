Поздравление митрополита Владимира Патриарху Кириллу с годовщиной интронизации

Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир направил Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу поздравление с третьей годовщиной интронизации.

Ваше Святейшество!

Примите Наши искренние слова поздравления с годовщиной Вашей Интронизации!

Молитвенно желаем Вашему Святейшеству благословенного Патриаршего служения в добром здравии и благоденствии во славу святой Русской Православной Церкви!

Пользуясь случаем, хочу сердечно поблагодарить Вас за молитвы о моем здоровье. Ваша поддержка была и остается для меня источником сил и вдохновением для дальнейшего служения Богу и Его святой Церкви.

Сыновне

+ВЛАДИМИР, МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ