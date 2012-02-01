Мы – Семья Христова, или «дом терпимости»?

"Православие в Украине"

Священный Синод Московского Патриархата неоднократно делает «официальные заявления» о недопустимости совершения Таинства Крещения, во-первых, «за деньги», во-вторых, без предварительного оглашения. Но, на деле, «воз и ныне там».

«Наверху» издают циркуляр, который все злостно попирают. Единичные случаи реального оглашения перечеркиваются лживой «статистикой», когда священники в отчетах пишут, что проводят оглашения. Однако, реально, их «оглашение» – это 10 минут монолога перед Крещением. Никакой пастырской работы нет! Более того, единичные случаи реального оглашения остаются бесплодными в церковной жизни, так как в массе их перечеркивают те священники-наёмники, которые совершают все «быстро, по заказу, по установленной цене».

«Сколько вам заплатить?»

Так, к примеру, автор этих строк многократно ставил условия своим селянам: «Хотите креститься сами или крестить детей? Ознакомьтесь с Катехизисом, усвойте понятие о вере, начинайте ходить на богослужение, читайте утром и вечером молитвы и по нескольку строк из Евангелия, приходите на беседы о храме, о молитве, о Таинствах». Но в ответ слышал только один вопрос: «Сколько вам заплатить, чтобы всей этой тягомотины избежать?» Когда я отвечал, что этого избежать никак нельзя, и коли для вас религиозная жизнь – тягомотина, то вам не следует креститься, эти люди, развернувшись, отправлялись в район, к благочинному.

И там, «по установленной таксе», их в тот же день крестили, «ничем не обременив».

Потом эти люди приезжают назад в село и начинают в магазине рассказывать: «А вот священник в районе – добрый, понимающий, ничего от нас не требовал, просто спросил, мол, верю ли я в Бога, и я сказала, что верю, и он сказал, что я молодец, и крестил меня. И ни о каком хождении на службы не говорил, только вот попросил приехать причаститься, но я не знаю, поеду или нет – там же все с одной ложки это самое причастие кушают! Как-то не очень мне это нравится…». К причастию, разумеется, эта дама не явилась. Зато через несколько дней «новопросвещенная» отправилась к районной гадалке – «все про жениха узнать и про свое будущее». А когда жених ее бросил, она сделала аборт.

Как, ну как можно допускать таких людей, без исповедания веры во Христа, без осознания религиозной необходимости Таинств и Церкви, к Крещению, которое есть не «оберег от болезней», а Таинство вхождения в Церковь?

Вроде бы предписание есть, но «шахтеры в рясах», не обладающие ни талантом проповеди, ни знанием веры, безбоязненно эти предписания нарушают

Вторая проблема у нас – это внутренняя катехизация уже крещенных. Люди, считающие себя членами Церкви, исповедуют совершенно несовместимые с религией представления о Боге и о Церкви. Приходя «изредка» в храм, они не считают нужным погружаться в мир Священного Предания православной веры, а потому приступают к Чаше Евхаристии Церкви без единства веры с Церковью.

Однажды я был укорен собратом, назвав существующую ныне систему «блудилищем». Но давайте вспомним, что символика Церкви – это символика брака, а Сама Церковь есть Невеста Христова и Тело Его! Как называется женщина, которая «за установленную плату» готова «включить на время» в свой организм чужеродный элемент, не собирающийся с ней вступать в законный брак и становиться реально «единой плотью в Господе», т.е. разделять всю жизнь и страдания? – Блудница!

Если Церковь – Тело Христово, а Крещение есть «включение» в Тело Христово (о чем и сказано в самой первой молитве этого Таинства), то как называется «процедура» включения членов в это Тело «за деньги и без обязательств»? Найдите мне другое подходящее слово! Я же пока, кроме как «блудилищем», иначе это назвать не могу! И так же, как в блуде, так и тут – самое страшное, что Таинство реально совершается (как и в блуде – союз плоти реально совершается), только так же реально затем попирается, втаптывается в болото теми не жвачными животными, пред которыми Спаситель повелел не разбрасывать бисер Таинств (Мф. 7:6).

И никто – ни епископы, ни патриархия, ни митрополия ничего с этим не делают! А почему? Потому что принятые предписания об оглашении пред Крещением не предусматривают, что делать с нарушителями! Вроде бы предписание есть, но «шахтеры в рясах», не обладающие ни талантом проповеди, ни знанием веры, безбоязненно эти предписания нарушают. И юридически их не за что «прижать»: ведь не сказано, что «нарушителя следует ту же снять с должности и запретить в служении»?

«Отчисления в епархию на первом месте, а все остальное – на личное усмотрение»

И получается замкнутый круг: священники на приходах «втирают очки» своему епископату, которое делает то же самое митрополии или патриархии, предоставляя липовые статистические данные о «проделанной работе». Чтобы утверждать это у меня есть все основания. Я имею многочисленные личные знакомства со священниками из самых разных епархий России и Украины (с некоторыми священниками из Белоруссии знаком виртуально). И все в один голос твердят: «Отчисления в епархию на первом месте, а все остальное – на личное усмотрение».

Да и еще не «канувший в Лету» инцидент между Красноярским архипастырем и священником Геннадием Фастом прекрасно иллюстрирует обстановку. Однако официального осуждения действий архипастыря так и не было! Какой пример дан в этом факте? Пример безнаказанности! Да, патриархия не поощрила архиерея, зато опального активного священника из Красноярска переместили в Москву. Но примером поощрения не устранить порочного явления.

Один из российских епископов так и сказал автору этих строк в телефонном разговоре: «Ну что вы, батюшка, хотите? Жизнь такая – не все у нас миссионеры. А то, что было в Красноярске – так тут мораль простая: не получу я поощрения, ну и что? С кафедры то меня все равно никто не снимет». Вот чего боятся те, кто видят в кафедрах и приходах лишь свою личную «кормушку»: отстранения от этой «кормушки».

Но самое печальное, что многие епископы и священники сами воспринимают официальные решения Синода и Патриарха как «необязательный официоз, данный на публику», т.е. как все то же самое «очковтирательство». При таком раскладе дел теряется доверие и у паствы к пастырям, и у ответственных пастырей к первоиерархам. Мол, «говорят красиво, но не требуют реальной деятельности».

Что же делать?

1. Раз причина неисполнения – в безнаказанности, то необходимо выработать меры прещения за нарушения в этой сфере. Считаю, что максимальным воздействием будет изменение формы присяги для посвящаемого в епископа и во пресвитера, причем, эту новую присягу в обязательном порядке должны пройти как епископы, так и пресвитеры прежнего поставления.

Для священника (в добавление к прочему тексту присяги):

Клянусь Именем Всемогущего Бога – Сущего Единого в Троице – …никогда, даже будучи на пределе апостольской нищеты, не назначать никаких цен или расценок на священнодействия и молитвы Церкви, совершаемые мною по дару Святаго Духа, но всегда помнить слова Спасителя и Господа моего, сказанные апостолам, а в их лице и всем их преемникам в степенях священства: «Даром приняли – даром давайте».

Так же клянусь, что никогда не стану крестить человека без должного курса оглашения, а именно: пока не научу его свято веровать в Троицу и исповедовать веру в Бессеменное Рождество и Всеславное Воскресение Христа во плоти, а также, пока не увижу готовность оглашаемого жить согласно Евангельским заповедям, любить храм Божий и Священную Литургию, уметь оставлять свои дела житейские ради богослужения и не поступаться нравственными принципами веры даже при угрозе смерти. Пока не узрю сих плодов оглашения, не дерзну просвещать человека Крещением, дабы не повергнуть Святые Таинства тем, кто не способен их полноценно принять, усвоить и приносить плод их Богу и Церкви.

Клянусь не потакать человеческим грехам и порочным склонностям, но в случае выраженного намерения греха обличать и удерживать, а в случае совершения смертного греха членом общины – отсекать совершившего от полноты Церкви, дабы полнота Церкви пребывала в святости и в чистоте.

Клянусь не совершать браковенчания над реально не принадлежащими к Церкви и не участвующими в Святых Таинствах лицами. Но принимать на рассмотрение о венчании запрос только в том случае, если и жених, и невеста пребывают по вере едины в Господе. Членов же общины не сразу венчать, но удерживать и испытывать их в верности и в чистоте и в целомудрии, дабы были мы, христиане, народом чистым и священным посреди разлагающегося в безнравственности мира.

Так же называемые «светские» браки или «гражданское сожительство» заключать членам общины не допускать, но отлучать от Церкви заключивших союз «не в Господе» и не по вере, ибо «все, что не по вере – грех» (Рим.14:23). Однако обязуюсь принимать те браки (и даже «гражданские» союзы), которые были заключены при невоцерковленной жизни в неверии, и не подвергать обращающихся к вере за неосвященный или незарегистрированный союз остракизму.

Клянусь также ни при каких условиях не преподавать Таинства тем, кто не исповедует всех догматов Православной Веры, сомневается в Приснодевстве Пречистой Богородицы или отрицает реальность телесного Воскресения Христа из мертвых; отрицает будущее мздовоздаяние и бесконечность мук грешников, или иные какие-либо из догматов Церкви; подвержен религиозному синкретизму, считает Христа таким же «пророком», как Мухаммед или Будда; отвергает учение Церкви о Богопознании, которое открыто нам во Христе, и считает религию лишь мнением людским и разновидностью формы человеческого представления о Боге и служения Ему.

Для епископа (в добавление к прочему тексту присяги):

Клянусь Именем Всемогущего Бога – Сущего Единого в Троице – …никогда, даже будучи на пределе апостольской нищеты, не назначать никаких цен или расценок на священнодействия, молитвы, хиротонии и назначения церковных должностей, совершаемые мною по дару Святаго Духа, но всегда помнить слова Спасителя и Господа моего, сказанные апостолам, а в их лице и всем их преемникам в степенях священства: «Даром приняли – даром давайте».

Никогда не обременять клир непосильным тяглом налога, не поощрять практику «подношений» мне в церковные праздники, и назначать на должности не за подарки, а смещать – не за отсутствие подарков и «денежных подношений», но единственно по правде Христовой. Никогда не оставлять в пресвитерах безнаказанной небрежность к оглашению и тайноводству, но поставлять пресвитеров учительных, по слову апостольскому, могущих словом веры назидать свою паству и разъяснить ей содержание Евангельского исповедания и Символ Веры Церкви.

Так же клянусь, что никогда не стану крестить человека без должного курса оглашения, а именно: пока не научу его свято веровать в Троицу и исповедовать веру в Бессеменное Рождество и Всеславное Воскресение Христа во плоти, а так же пока не увижу готовность оглашаемого жить согласно Евангельским заповедям, любить храм Божий и Священную Литургию, уметь оставлять свои дела житейские ради богослужения и не поступаться нравственными принципами веры даже при угрозе смерти. Пока не узрю сих плодов оглашения, не дерзну просвещать человека Крещением, дабы не повергнуть Святые Таинства тем, кто не способен их полноценно принять, усвоить и приносить плод их Богу и Церкви.

Так же клянусь никогда не поставлять в клир человека, без законченного высшего богословского образования, а во пресвитеры поставлять только после тщательного испытания в церковных послушаниях, в слове, в катехизации, дабы быть уверенным, что оный пресвитер сможет пасти словесных овец, вверяемых через мою десницу его попечению Самим Христом.

Не испытанных же в слове, не проявивших таланта в катехизации, проповеди, и не явивших любви к богослужению, не поставлять во пресвитеры, хотя бы они имели и дипломы об образовании, хотя бы были лично знакомы мне и благочестивы, хотя бы и послужили Церкви делами милосердия и финансовыми пожертвованиями. Ибо дел милосердия и личного благочестия мало, чтобы быть священником. Искусность в слове о вере – вот первое требование к поставляемому во пресвитеры.

Клянусь развивать диаконат Церкви, и искусных в делах милосердия и социального служения поставлять на должности не пастырские, а служебные, диаконские, и не смешивать эти две ветви служения – пастырство и диаконию.

Клянусь не потакать человеческим грехам и порочным склонностям, но в случае выраженного намерения греха обличать и удерживать, а в случае совершения смертного греха членом общины – отсекать совершившего от полноты Церкви, дабы полнота Церкви пребывала в святости и в чистоте.

Клянусь не совершать браковенчания над реально не принадлежащими к Церкви и не участвующими в Святых Таинствах лицами. Но принимать на рассмотрение о венчании запрос только в том случае, если и жених, и невеста пребывают по вере едины в Господе. Членов же общины не сразу венчать, но удерживать и испытывать их в верности и в чистоте и в целомудрии, дабы были мы, христиане, народом чистым и священным посреди разлагающегося в безнравственности мира.

Так же называемые «светские» браки или «гражданское сожительство» заключать членам общины не допускать, но отлучать от Церкви заключивших союз «не в Господе» и не по вере, ибо «все, что не по вере – грех» (Рим.14:23). Однако обязуюсь принимать те браки (и даже «гражданские» союзы), которые были заключены при невоцерковленной жизни в неверии, и не подвергать обращающихся к вере за неосвященный или незарегистрированный союз остракизму.

Клянусь также ни при каких условиях не преподавать Таинства тем, кто не исповедует всех догматов Православной Веры, сомневается в Приснодевстве Пречистой Богородицы или отрицает реальность телесного Воскресения Христа из мертвых; отрицает будущее мздовоздаяние и бесконечность мук грешников, или иные какие-либо из догматов Церкви; подвержен религиозному синкретизму, считает Христа таким же «пророком», как Мухаммед или Будда; отвергает учение Церкви о Богопознании, которое открыто нам во Христе, и считает религию лишь мнением людским и разновидностью формы человеческого представления о Боге и служения Ему.

2. Создание краткого катехизиса для мирян и курса оглашения, одобренного высшей церковной властью, с целью применения его на всех приходах Московского Патриархата. Причем, курс этот может дорабатываться и развиваться. Могут быть рекомендованы пособия для священников, для катехизаторов и для оглашенных, курсы аудиолекций. Должно быть издано методическое пособие для священников и катехизаторов, в котором оговорены сроки минимального курса оглашения (к примеру, 4 месяца) с тематической разбивкой бесед.

По этому курсу обязательно должны пройти подготовку и «крестные восприемники». Всем при оглашении должно быть четко разъяснено, что, принимая Крещение, во-первых, вы становитесь членами церковной семьи; во-вторых, вы обязаны жить согласно евангельской вере и не отрекаться ни словом, ни поступком от нее даже под угрозой смерти.

3. Пастырю должно быть вменено в обязанность вносить личные данные всех крещенных им лиц в реестр прихода, и навещать их дома, в случае «охлаждения» у членов общины литургической активности.

4. Должна быть введена строгая дисциплина церковных отлучений. Так, лицо, не посещавшее в течение месяца в своем городе или селе свой приход, и после увещания священника не исправившееся, должно быть отлучено от Церкви, соответственно, лишено (в случае смерти) церковного погребения и поминания.

Если же человек перестал посещать богослужение из-за некоего соблазна, причиненного священником, он обязан либо перевестись в другой приход (и включиться в реестр этого прихода), либо направить епископу своё объяснения касательно соблазна, привнесенного священником, и тогда уже положиться на решение епископа, блюдя послушание (которое есть долг не только клира, но и всякого верного, называемого так же «овцой словесного Христова стада»).

5. Священники и епископы, нарушившие вышеуказанную присягу, должны быть запрещаемы в священнослужении (на наш взгляд, первый раз – не менее полугода, а вторично – от года до трех).

* * *

Да, я понимаю, что такие жесткие требования «урежут статистику» при «переписи христиан». Но, в конце-концов! Нам нужна вера, или статистика? Мы – Церковь или проходной двор? Мы – Семья Христова, или «дом терпимости»?

Если патриархия пойдет на эти меры, значит, намерения у нее серьезные, а если все останется «как было», и исполнение решения будет оставлено на усмотрение епископа и настоятелей приходов, значит, простите меня, но мы имеем дело с банальным «очковтирательством».

Игумен Феогност (Пушков)

